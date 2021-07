«Take Me Out»: Jan Köppen ist kein Ralf Schmitz

Quotennews

In der zweiten Woche ist die XXL-Ausgabe der früheren Hitshow kein Quotenknüller.

Der Fernsehsender RTL musste im Herbst 2020 den Abgang von Ralf Schmitz verkraften. Der Moderator, der schon für «Die Dreisten Drei» vor der Kamera stand, feierte in den vergangenen Jahren mit «Take Me Out» große Erfolge. Bei Sat.1 soll Schmitz mit neuen Formaten überzeugen. Vergangene Woche debütierte das neue, in dem Jan Köppen vor der Kamera stand.Nur 1,43 Millionen Menschen ab drei Jahren wollten den Auftakt sehen, der zu 5,7 Prozent Marktanteil führte. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern kamen Köppen und seine Frauen nur auf 0,76 Millionen und 12,4 Prozent – nur Senderschnitt. In der zweiten Woche waren 1,33 Millionen Menschen dabei, der Marktanteil lag nun bei 5,5 Prozent. Bei den Werberelevanten wurden 0,73 Millionen Zuschauer ermittelt, der Marktanteil lag erneut bei 12,4 Prozent.Zwischen 22.20 und 00.05 Uhr setzte RTL auf. Das Wohlfühl-Fernsehen lockte 1,26 Millionen Menschen ab drei Jahren an, der Marktanteil lag bei 8,5 Prozent. Bei den Umworbenen wurden 0,48 Millionen Zuschauer ermittelt, die Kölner Fernsehstation darf sich über 12,7 Prozent Marktanteil freuen.