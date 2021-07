Joe und Paula wollen für Jannes da sein

Soap-Check

Dafür beenden die Beiden bei «Berlin – Tag & Nacht» vorzeitig ihren Italien-Urlaub. Cecilias ungeschützter Sex hat bei «Unter Uns» weitere Folgen.

Um seinen Kreditgeber Veit Brandauer ruhigzustellen, fälscht Gregor eine Unterschrift und gaukelt dem so den ersten Appartementverkauf vor. Paul übernimmt für Gregor die Endabnahme im "Pasch-Tower", um sicherzustellen, dass Tatjana ihr Geld bekommt. Doch das Geld muss an Veit gehen. Gregor setzt nun Paul unter Druck, Tatjana bauliche Mängel nachzuweisen, um nicht zahlen zu müssen. Aber Paul spielt nicht mit. Andreas fühlt sich in der Rolle des "besten Freundes" fremd, hilft aber der von einem Alptraum geängstigten Tatjana durch die Nacht. Dabei stellt sie gegenüber Andreas einmal mehr klar, dass er sich keine Hoffnungen machen darf. Dennoch muss sich Tatjana eingestehen, dass Andreas sie nicht kalt lässt. Darf er tatsächlich auf eine zweite Chance hoffen? Britta hofft auf das Ende der Beziehungspause, als Hendrik sich mit ihr treffen will. Aber nicht Hendrik, sondern die Kinder haben das Treffen eingefädelt und protestieren so gegen eine Trennung. Thomas plant seine Rückkehr an die Schule. Aber ihm wird schmerzhaft klar, dass es für die Arbeit doch zu früh ist.Selina macht sich Vorwürfe. Max steckt in Schwierigkeiten. Benni will Lia ihre Angst nehmen. Rosalie misstraut Ilona. Nachdem Cornelius sich der Polizei gestellt hat, gibt Selina sich die Schuld daran. Daraufhin lässt sie ihren Frust an Erik und Ariane aus. Obendrein erfährt Selina, dass sich die Spur nach Cornelius‘ Zeugin im Sande verläuft. Doch dann bekommt sie ein unerwartetes Hilfsangebot. Max will seinen Fehler Werner gegenüber wiedergutmachen. Doch in seinem Übereifer gerät er mit Ilona Greschel aneinander. Dabei erhascht er einen Blick auf ihre Visitenkarte. Als Werner und Christoph dem Personal kurz darauf mitteilen, dass jemand inkognito eingecheckt hat, um das Hotel zu testen, ahnt Max Schlimmes. Obwohl Lia versucht, sich nichts anmerken zu lassen, spürt Benni, dass sie wegen der Motorradtour Angst um ihn hat. Denn er erinnert sich daran, dass sie, als er noch ein Kind war, selbst einen Motorradunfall hatte. Als Abschiedsgeschenk will er ihr die Angst nehmen und überrascht sie mit einem gemeinsamen Motorradausflug. Ilona ist auffallend interessiert an André und der Hotelküche. Während André ihr Verhalten auf seinen Ruf und seinen Charme zurückführt, ahnt Rosalie, dass etwas nicht stimmt.Felix ist im Gewissenskonflikt: Soll er den Betrug um den Holzbalken mittragen oder siegt seine Ehrlichkeit?Veronika rudert zurück, als Bamberger klarstellt, dass es nie wieder mehr als Freundschaft zwischen ihnen geben wird! Kann Veronika damit umgehen?Cecilia ist erleichtert, als sich ihre Befürchtungen nicht bewahrheiten: Sie ist nicht schwanger. Der ungeschützte Sex hat trotzdem andere unangenehme Folgen. Britta versucht verzweifelt, Ringo hinzuhalten und besorgt sich unterdessen heimlich die Bilanzen von Huber-Bau. Damit tappt sie unwissentlich in Ringos Falle.Obwohl Leyla versucht, sich mit ihrem Rauswurf abzufinden, zieht es sie wieder zum Zentrum. Plötzlich bietet sich ihr eine unverhoffte Chance. Moritz hat von Gretas Intrigen erfahren und informiert eigenmächtig Simone und Deniz. Währenddessen startet Greta den nächsten Anschlag auf Chiara. Ina betäubt ihr schlechtes Gewissen mit Alkohol und verschläft prompt den Aufbau des Caterings im Zentrum.Felix trifft unerwartet auf Rosa. Auch wenn die Stimmung zwischen Mutter und Sohn unverändert ist, merkt Nazan, dass Felix das distanzierte Verhältnis schmerzt. Nazan geht heimlich auf Rosa zu. Gerner löscht Johannas Video und entzieht ihr das Handy. Katrin merkt, dass mehr hinter dem Video steckt und ermutigt ihre Tochter, den ersten Schritt zu gehen. Johanna nimmt sich Katrins Worte zu Herzen und wird mit einer langersehnten Antwort belohnt.Kevin will Leonie mit einer Spontanversöhnung mit ihrem Vater Schrotti überraschen – auf neutralem Boden, fernab der Heimat. Doch das kommt bei Leonie überhaupt nicht gut an. Sie fühlt sich überrumpelt und lässt Kevins Argumente nicht gelten. Und so muss Kevin mitansehen, wie Leonie sich in einer Affekthandlung das Auto ihres Vaters schnappt und davonbraust. Die beiden Männer bleiben verdattert im waldigen Nirgendwo zurück. Auf der Suche nach Leonie ergehen sich Kevin und Schrotti in Zank und gegenseitigen Vorwürfen. Diese verstummen jedoch, als die beiden Leonie wider Erwarten doch noch aufspüren: Mitten im Wald, da der Wagen ihres Vaters einen platten Reifen hat und sie nun zu Fuß unterwegs ist. Kevin schafft es allerdings nicht, bei Leonie Gehör zu finden. Ganz im Gegenteil. Sie läuft wieder wütend davon. In ihrem Brass bemerkt Leonie nicht, dass sie auf einem gesperrten Waldweg unterwegs ist.Paula und Joe kehren überraschend frühzeitig aus ihrem Italien-Urlaub heim, um bei Jannes' anstehender Urteilsverkündung dabei sein zu können. Trotz allem, was Jannes getan hat, ist Paula hin- und hergerissen und als der Richter ihn tatsächlich für mehrere Jahre in den Knast steckt, sitzt der Schock zunächst tief. Als Paula auch noch ergriffen einen Brief von Jannes liest, in dem dieser sich emotional und schuldbewusst von Paula verabschiedet, beschließt sie, ihn noch einmal im Gefängnis zu besuchen. Auch weil sie glaubt, dass eigentlich Theo statt Jannes im Gefängnis sitzen müsste, vergibt sie ihrem Neffen, um endlich mit der Sache abschließen zu können. Doch als Theo am Abend plötzlich vor ihnen steht, drohen alte Wunden wieder aufzureißen…