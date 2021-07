Corona stoppt «American Horror Story»

US-Fernsehen

Aufgrund eines positives Falls am Set von 20th Television musste die Produktion angehalten werden.

Die Produktionsarbeiten der zehnten-Staffel verzögern sich weiter. Ein positiver Fall und weitere mögliche Übertragungen haben die Produktion am Set von 20th Television gestoppt, da sich die Person in der „Zone A“ befand – und wohl ein Schauspieler der Serie sei. Bereits im vergangenen Jahr sollte die Serie Premiere feiern, doch daraus wurde nichts.Die Nachricht von der Produktionsunterbrechung – die wahrscheinlich bis mindestens Ende der Woche andauern wird – folgt auf wachsende Sorgen über einen Anstieg der COVID-Fälle und ein neues Indoor-Masken-Mandat "unabhängig vom Impfstatus", das in der vergangenen Woche vom Los Angeles County Department of Public Health eingeführt und umgesetzt wurde.Die zehnte Staffel der Serie mit dem Titel, soll am 25. August um 22 Uhr auf FX Premiere feiern. Die Staffel ist in zwei Teile geteilt, mit zwei separaten Geschichten und größtenteils getrennten Besetzungen. Teil zwei wird derzeit gedreht und Macaulay Culkin, Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock und Kaia Gerber sind involviert.