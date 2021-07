Treffen sich zwei, bleibt die Reichweite schlecht

3 Quotengeheimnisse

Bei den „3 Quotengeheimnissen“ steht diese Woche das Nachtprogramm im Rampenlicht.

Das ZDF wiederholte einmal mehr den Spielfilm aus dem Jahr 2016, den Ulrike von Ribbeck drehte. Die Produktion, die auf dem gleichnamigen Roman von Iris Hanika basiert, ist mit Nicolette Krebitz und Clemens Schick besetzt. In der Nacht auf Dienstag schalteten nur 0,30 Millionen Zuschauer ein, das ZDF enttäuschte mit lediglich 4,8 Prozent. Bei den jungen Menschen waren etwa 60.000 Menschen dabei, der Marktanteil belief sich auf 3,3 Prozent. Selbst die Premiere lief vor fünf Jahren mit 5,0 bei allen sowie 4,4 Prozent bei den jungen Leuten schlecht.Mit Sicherheit gibt es nur wenige Zuschauer, die bewusst die Spätnachrichten von Kabel Eins verfolgen. In der Nacht zum Dienstag waren diese um 01.30 Uhr eingeplant und dauerten auch nur drei Minuten. Aber diese überzeugen mit 0,10 Millionen in der Zielgruppe und 7,2 Prozent Marktanteil. Warum? Im Vorfeld lief der dritte «Matrix»-Teil, der im Durchschnitt 5,5 Prozent Marktanteil holte. Ein Teil der Zuschauer blieben wohl noch schnell bei den Nachrichten hängen.Im Nachtprogramm von RTL versteckt sich eine recht harmlose, aber nette Dokumentationsreihe. Diese wird um 01.45 Uhr ausgestrahlt und begleitete die Menschen in Berlin-Pankow. Im Mittepunkt standen Designer Eric Sindermann, Katzenfreund Dirk Bufé und Dreifachmama Marianna Wegner. 0,28 Millionen Menschen schalteten ein, mit 0,14 Millionen Umworbenen sicherte sich der Sender mittelmäßige 11,8 Prozent.