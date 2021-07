Quotencheck

Der Unterföhringer Fernsehsender Kabel Eins strahlte im Juni und Juli die zweite Staffel aus.

Zwischen 2014 und 2021 ließ der Streamingdienst von Amazon insgesamt 68 Episoden vonproduzieren. Die Herstellung übernahm ironischerweise die Amazon Studios, die mit Fabrik Entertainment zur ProSiebenSat.1-Gruppe gehörte. Fünf Jahre nach der Erstveröffentlichung strahlte Kabel Eins die zweite Staffel als Free-TV-Premiere aus.Die ersten zwei Episoden, die am 11. Juni ab 23.15 Uhr gesendet wurden, erreichten 0,47 sowie 0,26 Millionen Zuschauer, „Der Tote im Kofferraum“ und „Spur nach Vegas“ erzielten 3,2 und 3,0 Prozent. Bei den Umworbenen fuhr man 0,12 und 0,05 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile bewegten sich mit 2,7 und 1,7 Prozent im katastrophalen Bereich. Das hinderte Kabel Eins aber nicht daran, in der darauffolgenden Woche „Opfer der Nacht“ und „Lucky hat Pech“ auszustrahlen, die auf 2,0 und 2,4 Prozent Marktanteil kamen. Nur 0,08 und 0,06 Millionen junge Menschen fanden den Weg zum Unterföhringer Fernsehsender. Insgesamt schalteten 0,46 Millionen Zuschauer ein, die Reichweite der zweiten Folge lag bei 0,30 Millionen.In der Nacht auf den 26. Juni 2021 wollten 0,35 und 0,20 Millionen Zuschauer die Abenteuer „Entführt“ und „Herzinfarkt“ sehen, die auf 2,4 und 2,6 Prozent Marktanteil kamen. Die erste Folge erwirtschafte sogar 0,16 Millionen junge Zuschauer, sodass man auf halbwegs akzeptable 4,2 Prozent Marktanteil kam. Die zweite Geschichte blieb mit 0,07 Millionen Umworbenen erneut farblos, man musste sich mit 2,9 Prozent zufriedengeben.Die ersten zwei Folgen im Juli lockten 0,34 und 0,24 Millionen Zuschauer an, „Zeit abzuhauen“ und „Folge dem Geld“ waren nur für 2,3 und 3,0 Prozent der Zuschauer interessant. Die Reichweiten bei den jungen Zuschauern beliefen sich auf 0,11 und 0,06 Millionen Zuschauer, es wurden jeweils 2,8 Prozent Marktanteil erzielt. Die letzten zwei Geschichten, die auf „Zuflucht“ und „Jeder zählt“ hörten, erreichten 0,49 und 0,36 Millionen Zuschauer und verbuchten 3,4 sowie 4,7 Prozent. 0,18 und 0,08 Millionen junge Menschen waren dabei, die Marktanteile bewegten sich bei passablen 4,7 und 3,6 Prozent.Die zweite «Bosch»-Staffel erreichte bei Kabel Eins lediglich 0,35 Millionen Zuschauer und 3,2 Prozent. Mit 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährigen konnte der Fernsehsender natürlich nicht punkten, unterm Strich ergatterte man nur schlechte drei Prozent. Übrigens: «Bosch» geht als Spin-off bei der Amazon-Schwester IMDb TV weiter.