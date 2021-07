Primetime-Check

«Bares für Rares» in der Primetime-Edition oder doch die «Bachelorette» zum Mittwochabend? Ja, auch der «Kampf der Realitystars» ging weiter – doch interessierte das überhaupt? Hier sind die Quoten zur Mittwochs-Primetime!

Das Erste sendete vor 2,05 Millionen das TV-Drama. Mit dem Spielfilm begeisterte das öffentlich-rechtliche Programm 0,28 Millionen jüngere Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren und sorgte damit für einen Marktanteil von 5,1 Prozent. Insgesamt reichte es für 8,9 Prozent Marktanteil. Im ZDF gab es die Trödelshowin der Primetime-Edition. Hierzu fanden 4,61 Millionen Zuschauer ab drei Jahren den Weg zum ZDF, 0,54 Millionen waren hiervon der jungen Zuschauergruppe zuzusprechen. Die Marktanteile lagen bei insgesamt 19,9 Prozent und 9,8 Prozent am Markt der Jungen.RTL ging in die zweite Folge der RTLZWEI setzte denfort und ProSieben sendete weitere neue Folgen von. Für RTL lief es nach Stotterstart recht ordentlich mit einer Gesamtreichweite von 1,15 Millionen Zuschauern und einem damit verbundenen Marktanteil von 5 Prozent. Werberelevant waren hiervon 0,54 Millionen Zuschauer, wodurch sich der entsprechende Marktanteil auf 9,6 Prozent belief. Die Grünewald-Variante, RTLZWEI, konnte mit dem «Kampf der Realitystars» weiterhin ordentlich Paroli bieten. Insgesamt erreichte das Programm 1,1 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 4,9 Prozent. Bei den Umworbenen reichte es für 0,58 Millionen Zuschauer und wiederum für 10,5 Prozent Marktanteil.ProSieben machte mit dem Seattle-Programm «Grey’s Anatomy» weiter und erreichte damit 0,85 Millionen Zuschauer, wovon sich 0,48 Millionen der klassischen Zielgruppe zuordnen ließen. Die Marktanteile lagen damit bei 3,7 Prozent insgesamt und starken 9 Prozent am Markt der Zielgruppe. VOX sendete das gewohnte Mittwochs-Programm und damit den ganzen Abend. Die Primetime-Folge erreichte 0,45 Millionen Zuschauer und 0,14 Millionen Zielgruppen-Zuschauer. Die Marktanteile lagen damit bei 2 Prozent insgesamt und 2,7 Prozent am Markt der Zielgruppe.Kabel Eins und Sat.1 sorgten mitundfür die privaten Spielfilme des Abends. Der Michael Bully Herbig Film brachte 1,48 Millionen Zuschauer zum Bällchen-Sender, hiervon waren 0,65 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe. Die Marktanteile lagen bei 6,4 Prozent insgesamt und 11,7 Prozent am Markt der Zielgruppe. Für Kabel Eins entschieden sich gestern 0,96 Millionen Zuschauer insgesamt, was einen Marktanteil von 4,2 Prozent ausmachte. In der Zielgruppe reicht es mit 0,33 Millionen Zuschauern für 6 Prozent Anteil am entsprechenden Markt.