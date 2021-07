«Sat.1 Spendengala»: Weitere Details bekannt

TV-News

Nachdem Sat.1 am Montag erste Details zur für den Samstag geplanten Spendengala genannt hatte, gab der Sender nun bekannt, wer auf der Bühne performen wird.

Sat.1 hat bekanntlich für den kommenden Samstag, 24. Juli, eine Spendengala zur Unterstützung der Opfer der Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern geplant. Am Montag wurde bereits bekannt, dass Daniel Boschmann durchführen wird, die ab 20:15 Uhr live ausgestrahlt wird und von Constantin Entertainment produziert wird. Außerdem nannte man erste Stars, die an den Telefonen Platz nehmen werden, um die Spenden der Zuschauer in Empfang zu nehmen.Nun hat man weitere Namen bekannt gegeben. So werden die Moderatoren Marlene Lufen, Julia Leischik, Janin Ullmann, Claudia von Brauchitsch, Annemarie und Wayne Carpendale, Jana und Thore Schölermann, Matthias Opdenhövel, Stefan Gödde, Wolff Christoph Fuss und Christian Düren mit dem Publikum telefonieren. Außerdem sitzen Comedians wie Hella von Sinnen oder Ralf Schmitz, Spitzenköche wie Frank Rosin, Alexander Kumptner oder Ali Güngörmüs, Schauspieler wie Natalia Avelon, Rebecca Immanuel, Mimi Fiedler, Claudelle Deckert, Hardy Krüger Jr. oder Kida Khodr Ramadan sowie viele weitere Stars wie Mickie Krause, Florian Schmidt-Sommerfeld oder Samuel Koch an den Spendentelefonen.Zudem hat Sat.1 mit Nico Santos, Zoe Wees, Alvaro Soler und Adel Tawil Musik-Acts angekündigt, die die Spendengala auf der Bühne unterstützen und für das Publikum an den Bildschirmen und vor Ort performen. Dorthin hat der Sender Betroffene und Hilfskräfte eingeladen. Zusätzlich können limitierte Tickets zugunsten der „Aktion Deutschland Hilft" über United Charity ersteigert werden. Gemeinsam mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen "Aktion Deutschland Hilft" sammelt Sat.1 Geld für die Opfer der Hochwasserkatastrophe im Westen und Süden Deutschlands. Man kann schon ab jetzt unter unter www.sat1hilft.de für die Hilfsorganisationen spenden.