Amazon schnappt sich «Anansi Boys»

US-Fernsehen

Die Fortsetzung von «American Gods» wird für Amazon gedreht.

Der Autor Neil Gaiman gehört zu den ganz großen seiner Zunft: Seine Bücher «Der Steinwanderer», «American Gods» und «Coraline» sind bereits seit Jahren verfilmt, mit «Sandman» entsteht derzeit eine weitere Serie, dessen Inhalt schon in abgewandelter Form unter anderem bei «Doctor Who» thematisiert wurde. Nun hat sich Amazon die Rechte angesichert, das als Fortsetzung von «American Gods» bezeichnet werden kann.«Anansi Boys» wurde erstmals 2005 veröffentlicht und handelt von Charlie Nancy, einem jungen Mann, der es gewohnt ist, von seinem entfremdeten Vater, Mr. Nancy, in Verlegenheit gebracht zu werden. Doch als sein Vater stirbt, erfährt Charlie, dass sein Vater Anansi war: der Spinnen-Gott. Und er erfährt, dass er einen Bruder hat. Nun tritt sein Bruder, Spider, in Charlies Leben ein, entschlossen, es interessanter, aber auch viel gefährlicher zu machen.Amazon bestellte eine sechsteilige Serie, die noch in diesem Jahr in Schottlang produziert werden soll. Die Serie wird von Amazon Studios, The Blank Corporation, Endor Productions und RED Production Company produziert. Obwohl die Figur Mr. Nancy sowohl in «Anansi Boys» als auch in «American Gods» (beim Pay-TV-Sender Starz) zu sehen sein wird, haben die Serien keine inhaltlichen Verstrickungen."Niemand kann eine Geschichte aus Fantasie, Humor und tiefen Emotionen so verweben wie Neil Gaiman, und «Anansi Boys» ist ein lustiger, schräger, wunderbarer Ritt", sagte Vernon Sanders, Co-Head of Television bei Amazon Studios. "Wir freuen uns sehr, dass Neil, Lenny und Douglas ihre Vision von «Anansi Boys» für unsere Prime Video-Kunden auf der ganzen Welt auf den Bildschirm bringen." Übrigens auch «Good Omens» (Amazon) und «Lucifer» (Netflix) basieren auf den Werken von Gaiman.