«Legends of the Hidden Temple»: Dee Bradley Baker wieder an Bord

US-Fernsehen

Im Herbst strahlt das US-amerikanische Network The CW die Fortsetzung der Spielshow aus.

Darauf freuen sich wohl viele Amerikaner: Dee Bradley Baker wird als Stimme von Olmec in der Spielshowzurückkehren. Olmec, der ein Fan-Liebling der Serie ist, bringt einen integralen Charakter in die Serie, der von Baker geäußert und verkörpert wird. Wie bereits angekündigt, wird die Autorin, Produzentin, Schauspielerin und Comedian Cristela Alonzo die CW-Serie moderieren."Als wir Dee Bradley Baker fragten, ob er als der einzigartige Olmec - unser riesiger sprechender Steinkopf - zurückkehren möchte, und er sagte: 'Let's Rock', war das alles, was ich hören musste... Olmec lebt!", sagte der ausführende Produzent Scott Stone. Der Fernsehsender The CW startet die neue Spielshow am Sonntag, den 10. Oktober 2021.Die CW-Serie spielt im Dschungel und ist mit härteren Herausforderungen und größeren Preisen als in den vorherigen Staffeln verbunden. «Legends of the Hidden Temple» wird von Stone and Company Entertainment und Nickelodeon produziert und von Scott A. Stone und Marcus Fox als Executive Producer geleitet. Die Originalserie lief bei Nickelodeon für drei Staffeln und 120 Episoden zwischen 1992 und 1995.