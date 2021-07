Lionsgate steigt bei NFT-Firma ein

Wirtschaft

Das Filmstudio schloss dazu einen Vertrag mit Tom Bradys Autogrammplattform.

Der bekannte NFL-Quarterback Tom Brady co-gründete vor Kurzem Autograph, einer NFT-Plattform, mit der Menschen digitale Sammelinhalte erstellen können. Nun haben Autograph, die Produktionsfirma Lionsgate und der Sportwettenanbieter DraftKings einen Deal abgeschlossen. Darüber hinaus kündigte Autograph exklusive, mehrjährige NFT-Verträge mit einer Reihe von Star-Athleten an, darunter Tiger Woods, Wayne Gretzky, Derek Jeter, Naomi Osaka und Tony Hawk, die dem Beirat von Autograph beitreten werden.Lionsgate ist der Startpartner für Autographs Unterhaltungsvertikale, mit Plänen, NFTs basierend auf Top-Film- und TV-Eigenschaften zu erstellen. Die erste Welle von Inhalten, die von Autograph und Lionsgate entwickelt werden, wird sich auf das Action-Franchise «John Wick», die «Hunger Games»- und «Twilight Saga»-Franchises sowie die TV-Serien «Mad Men» und «Dirty Dancing» konzentrieren.Der offizielle Start der NFT-Plattform von Autograph ist für diesen Sommer geplant. NFTs sind digitale Vermögenswerte, deren Eigentum durch Blockchain-Technologie zertifiziert ist. "Autograph bringt die Nutzer näher an die legendärsten Sport- und Unterhaltungsikonen der Welt heran, indem wir Hand in Hand mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um exklusive digitale Sammlungen und Erlebnisse zu produzieren, die nirgendwo anders zu finden sind", sagte Dillon Rosenblatt, Mitbegründer und CEO von Autograph. "Unser Team hat sich dem Ziel verschrieben, unseren Nutzern durch ein Angebot, das sich durch Kreativität, Einfachheit und Spaß definiert, einen Mehrwert zu bieten, während wir daran arbeiten, eine neue Ära des digitalen Sammelns einzuläuten."