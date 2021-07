Joyn bald auf ScreenHits TV verfügbar

Vermischtes

Neben den großen Streamingdienst-Anbietern, wie Amazon Prime oder Disney+, ist nun auch Joyn in dem Streaming-Aggregator ScreenHits TV aufgenommen.

Die ScreenHits-TV-Nutzer dürfen sich freuen, denn Ende Juli ist nun auch Joyn in dem Streamingdienst-Portfolio von ScreenHits TV aufgenommen. ScreenHits TV erspart den Nutzern vieler Streamingdienst-Anbieter eine Menge Zeit, indem die Plattform das Angebot diverser Streamingpartner bündelt, sodass die Nutzer auf einen Blick alle Angebote der Streaming-Abonnements überblicken können. Nun finden sich auch alle Joyn Originals und Exclusives, wie «jerks» oder «Doctor Who» auf der ScreenHits-TV-App oder auf screenhitstv.com.Weitere Erklärungen liefert Senior Vice President Partner & Buisness Development von Joyn, Constanze Gilles, sie sagt zu der Kooperation: „Wir freuen uns, unseren User einen zusätzlichen schnellen Zugang zu unseren unterhaltsamen Inhalten bieten zu können. Denn mit der Kooperation mit ScreenHits TV gehen wir einen weiteren Schritt auf unserem Weg, für unsere Zuschauer 'Entertainment Comfort Zones' zu gestalten.“Rose Adkins Hulse, CEO von ScreenHits TV, ergänzt: „Joyn ist es gelungen, sich als lokale Plattform zu etablieren, die die deutsche Medienlandschaft verändert hat. Die Partnerschaft wird es Millionen von Nutzern eines herausragenden Programms noch einfacher machen, die große Auswahl an beliebten, vielfältigen Inhalten zu finden. Wir freuen uns, mit dieser tollen Marke in Verbindung gebracht zu werden.“Das Nutzen der ScreenHits-App benötigt ein Abonnement, während der Zugang über die Website kostenfrei zur Verfügung steht. Sollten die Nutzer dann ein Joyn-Format auswählen, werden sie automatisch zu ihrer Joyn-App oder joyn.de geleitet. Exklusive Joyn-Inhalte können die User dann mit einem Joyn PLUS+-Abonnement streamen.