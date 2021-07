«Wir halten zusammen!»: Das Erste sendet Spendengala am Freitag

TV-News

Das Erste hat für den kommenden Freitag, 23. Juli, eine übergreifende Aktion unter dem Motto „Wir halten zusammen!“ angekündigt, die den Opfern der Hochwasser-Katastrophe zu Gute kommen soll. Am Abend wird man eine zweistündige Gala ausstrahlen, bei der Spenden gesammelt werden sollen, wie eine Sprecherin des SWR , der die Sondersendung produziert, dieser Redaktion bestätigte. Wer die Sendung moderieren wird, steht derzeit noch nicht fest, soll aber voraussichtlich am Mittwoch kommuniziert werden. „Derzeit sind wir noch in Abstimmung zu den Gästen und der Moderation“, erklärte die SWR-Sprecherin.Inwieweit das Programm am Freitag weiterhin umgestellt beziehungsweise angepasst wird, ist derzeit ebenfalls noch unklar. Das Konzept scheint jedenfalls mit der heißen Nadel gestrickt zu sein, was womöglich der Tatsache geschuldet ist, dass ein Sendetermin am Samstag wohl nicht infrage gekommen ist. Dann sendet Sat.1 nämlich ebenfalls eine Spendengala zugunsten der Flut-Opfer im Westen und Süden Deutschlands.Wie der Sender am Montag bestätigte, wird Daniel Boschmann durch die Gala führen und Gäste wie Marlene Lufen, Hella von Sinnen, Julia Leischik, Angelina Kirsch, Bettina Schliephake-Burchardt, Nikeata Thompson, Annemarie und Wayne Carpendale, Thore Schölermann, Matthias Opdenhövel, Ralf Schmitz, Frank Rosin, Christian Düren, Jochen Schropp und Alexander Kumptner begrüßen.Am Dienstag ist im Übrigen der erste Tag, an dem Das Erste keine Sondersendung um 20:15 Uhr sendet, nachdem an den vergangene fünf Tagen in einem «Brennpunkt» immer über die aktuelle Lage in den Katastrophengebieten berichtet wurde. Das Fernsehpublikum muss dennoch nicht auf Informationen verzichten, so hat das ZDF für heute Abend einen Themenabend ausgerufen. «ZDFzeit», «frontal», «heute journal», «Lesch Kosmos» und «Markus Lanz» richten ihren Fokus auf die Flutkatastrophe und beleuchten sämtliche Teilaspekte.