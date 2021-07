«Green Book»: Oscar-Gewinner überzeugt im Ersten

Quotennews

Im Rahmen der „SommerKino im Ersten“-Reihe zeigt das Erste den Oscarpreisträger als ‚Bester Film‘ von 2019.

Im Jahr 2019 erhielt der Filmzwei Oscar-Auszeichnungen, darunter als ‚Bester Film‘ und als ‚Bestes Originaldrehbuch‘. Außerdem gewann Mahershala Ali die goldene Trophäe als bester Nebendarsteller. Das Erste zeigte am Montag den Film, bei dem Peter Farrelly Regie führte und zusammen mit Nick Vallelonga und Brian Currie die Drehbücher schrieb, ab 20:30 Uhr und lockte damit 3,46 Millionen Zuschauer an. 0,75 Millionen 14- bis 49-Jährige bleiben nach dem «Brennpunkt» bei der blauen Eins.Die Marktanteile des zweistündigen Streifens beliefen sich auf gute 13,7 Prozent beim Gesamtpublikum und fantastische 12,3 Prozent bei der jungen Zuseherschaft. Bereits am vergangenen Montag überzeugte Das Erste mit «Monsieur Claude 2» ► auf dem Quotenmarkt. 0,75 Millionen Jüngere sorgten für 12,4 Prozent. Insgesamt standen damals 12,2 Prozent zu Buche.Am späten Abend befasste sich die Story im Ersten mit einem Phänomen der Corona-Pandemie:. Der Film von Svea Eckert und Caroline Schmidt lockte ab 23:05 Uhr noch 1,23 Millionen Interessierte zur öffentlich-rechtlichen TV-Station. Wie die NDR-Autorinnen drei „Querdenker“ begleiteten und dabei seltene Einblicke in eine Gruppe gewannen, die sich zunehmend radikalisiert hat, wollten 0,40 Millionen junge Seher wissen. Am Markt kam die NDR-Produktion auf Sehbeteiligungen von mäßigen 8,9 respektive sehr starken 10,9 Prozent.