«Nachricht von Mama»: Sat.1 sendet neue Serie zur Krebs-Woche

TV-News

In der neuen Serie bleibt Jessica Ginkel alias Elli auch nach ihrem Krebstod ihrer Familie erhalten – durch vorher aufgenommen Videobotschaften.

Im Frühjahr 2020 hatte der Unterföhringer Sender Sat.1 die «jerks.»-Produktionsfirma Pyjama Pictures mit der Entwicklung einer neuen Serie beauftragt. Nun hat man füreinen Sendetermin gefunden. Da die tragikomische Serie vom Krebstod einer Mutter erzählt, die ihrer Tochter und ihrem Mann zahlreiche Videobotschaften hinterlassen hat, startet Sat.1 die Serie passend zur kürzlich angekündigten „Mutmachwoche“, die passend zum Weltkrebstag zwischen dem 4. und 11. Februar 2022 stattfinden soll, am 7. Februar 2022. Insgesamt acht Folgen werden immer montags ausgestrahlt.Inspiriert wurde «Nachricht von Mama» von einer Mutter, die ihrer Tochter zahlreiche Videobotschaften hinterlassen hat und deren Geschichte durch die «Oprah Winfrey Show» bekannt wurde. Die junge Mutter Elli (Jessica Ginkel) hinterlässt ihrem Mann (Golo Euler) und ihrer Familie ein überwältigendes Vermächtnis für die Zeit nach ihrem Krebstod: In hunderten selbstgedrehten Videos voller Humor, Liebe und Lebensfreude steht sie ihrer Familie in allen möglichen – und unmöglichen – Situationen zur Seite. Egal, ob Geburtstagswünsche oder Gute-Nacht-Grüße, Tipps fürs Backen oder gegen Liebeskummer – Elli ist immer dabei.„Zum Lachen. Zum Weinen. Wunderbar warmherzig. Intensiv. «Nachricht von Mama» löst beim Schauen Emotionen aus wie kaum eine andere Serie. Unsere erste gemeinsame Produktion mit Pyjama Pictures setzt während der Sat.1 #MutMachWoche ein außergewöhnliches Zeichen für ein Leben mit Krebs“, erklärt Sat.1-Chef Daniel Rosemann.Carsten Kelber und Christian Ulmen zeichnen als Produzenten verantwortlich, Ina-Christina Kersten ist ausführende Produzentin. Felix Binder und Suki Maria Roessel führten Anfang 2021 Regie nach den Drehbüchern von Suki Maria Roessel, Sabine Leipert und Claudia Leins.