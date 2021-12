«Fast & Furious 10» erscheint erst im Mai 2023

Kino-News

Die Film-Saga wird noch einen kleinen Umweg machen, ehe sie in die Lichtspielhäuser kommt.

Das zehnte Kapitel der langjährigen Ode an schnelle Autos, physikfeindliche Stunts und Familie kommt am 19. Mai 2023 in die Kinos.kommt mehr als ein Monat nach dem ursprünglich geplanten Kinostart am 7. April 2023 und bringt die «Fast & Furious»-Fortsetzung fest in die Sommer-Blockbuster-Saison.Universal nutzt die Lücke, die Dom Toretto und Co. hinterlassen haben, und platziert einen noch unbetitelten Animationsfilm an dieser Stelle. Dieser Film wird nicht wie bisher angekündigt am 24. März 2023 in die Kinos kommen. Es gibt noch keine Details zu diesem Film, außer dass er von dem Studio stammt, das hinter «Shrek» steht.Justin Lin, der Regisseur des neunten Films der Reihe sowie mehrerer früherer Teile, kehrt hinter die Kamera zurück. Der zehnte Teil wird Vin Diesel, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Michelle Rodriguez, Ludacris und andere langjährige Mitglieder der «Fast»-Familie zurückbringen.