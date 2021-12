VOX feiert ungewöhnliche Liebe im Januar

TV-News

Außerdem widmet man sich einen kompletten Samstagabend der Frage, was das dritte Geschlecht ist.

Nach «Besonders verliebt», das VOX an drei Dienstagen im Oktober ausstrahlte, hat der Sender mit der roten Kugel ein neues Format angekündigt, das in eine ähnliche Kerbe schlägt.soll ab dem 14. Januar den „Feel-Good-Friday“ bestücken, der bekanntlich mit «Die Superzwillinge» und «Princess Charming» aus Quotensicht bedenklich schwach gestartet war ( Quotenmeter berichtete ). Bis zum Start des neuen Formats dominieren auf dem Sendeplatz Spielfilme.In «Wo die Liebe hinfällt», blickt VOX auf Paare, deren Liebe „sehr ungewöhnlich ist“, wie es in der Ankündigung heißt. Dabei soll beleuchtet werden, wie diese Paare ticken, was sie haben gemeinsam und wie sie mit Kritik umgehen. Insgesamt sind fünf Folgen angekündigt. Die erste Folge handelt von Roman, der Deliah liebt, eine Frau aus Uganda, 10.000 Kilometer entfernt. Die beiden sehen sich zum dritten Mal im Leben, da hält Roman um ihre Hand an. Nina und Carmelo lieben sich ebenfalls – daran ändert auch ihre Querschnittslähmung nichts. Und doch stellt das Handicap die Beziehung immer wieder auf die Probe. Jetzt steht die erste Auslandsreise seit zwei Jahren an, die Carmelo an seine Grenzen bringt.Ein gesellschaftlich immer relevanteres Thema möchte VOX zudem am 8. Januar beleuchten: das dritte Geschlecht. Dafür hat man den kompletten Samstagabend freigeräumt und zeigt die vierstündige Dokumentation. Besonders auffällig ist die Thematik im Stellenmarkt, wo die Abkürzung „m/w/d“ in jeder Anzeige zu finden ist. Seit 2018 ist es in Deutschland erlaubt, sich neben „männlich“ oder „weiblich“ als dritte Geschlechter-Option „divers“ in amtliche Papiere eintragen zu lassen. Damit sind auch Firmen verpflichtet, ihre Anzeigen genderneutral zu formulieren. VOX möchte nun herausfinden, was sich eigentlich hinter der Bezeichnung „divers“ verbirgt.