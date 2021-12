Primetime-Check

Wie schlug sich «Ritter aus Leidenschaft» bei Kabel Eins? Punktete «Hot oder Schrott» bei VOX?

Das Erste hatte mitunddie Nase vorne. 5,44 sowie 4,80 Millionen Menschen verfolgten die Serien, die auf 18,3 und 16,7 Prozent Marktanteil kamen. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,8 und 7,5 Prozent ermittelt.undsorgten für 3,37 und 2,90 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 13,2 und 13,7 Prozent. Schließlich fuhr man bei den jungen Menschen noch 6,8 und 10,1 Prozent ein.undwollten sich 2,41 und 3,18 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. Die Marktanteile beliefen sich auf 8,2 sowie 12,2 Prozent, bei den jungen Zuschauern fuhr das ZDF 3,9 sowie 7,4 Prozent Marktanteil ein.lief vor 1,10 Millionen Zuschauern, in der Zielgruppe waren 7,7 Prozent dabei.erreichte 1,58 Millionen, in der Zielgruppe wurde man mit 1,19 Millionen klar Marktführer. Die Sendung sicherte sich hervorragende 17,9 Prozent Marktanteil.Die neue Sendunglockte 1,50 Millionen Zuschauer zu RTL , bei den Umworbenen erzielte man 9,3 Prozent. Zwei-Ausgaben verbuchten 0,69 und 0,48 Millionen, die Marktanteile sorgten für jeweils 4,1 Prozent. Zwei-Folgen brachten VOX 0,82 und 0,75 Millionen, die Marktanteile lagen bei 4,8 und 5,2 Prozent. Der Spielfilmmachte Kabel Eins mit 0,89 Millionen Zuschauern glücklich, in der Zielgruppe generierte man 4,9 Prozent.