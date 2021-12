«Zorro»-Serie mit Wilmar Valderrama in Arbeit

US-Fernsehen

Wo das neue Format zu sehen sein wird, ist allerdings noch nicht klar.

Disney Branded Television entwickelt eine Live-Action-Serie mit dem Titel. Noch ist unklar, ob das Format bei ABC, Freeform oder gar bei Disney+ landen wird. In «Zorro» würde Valderrama die Rolle des Don Diego de la Vega und seines verwegenen Alter Egos, des maskierten Reiters Zorro, im spanischen Kalifornien spielen. Die Serie ist eine Neuinterpretation der Disney-ABC-Serie «Zorro» mit Guy Williams in der Hauptrolle, die in den 1950er Jahren ausgestrahlt wurde. In dieser Serie spielten auch Gene Sheldon, George J. Lewis und Henry Calvin mit. Sie wurde zwischen 1957 und 1959 in 78 Folgen ausgestrahlt, davon vier einstündige Episoden in den frühen 1960er Jahren."Wir stellen diesen Disney-Klassiker als fesselndes Epochenstück neu vor, das in Pueblo de Los Angeles spielt, aber im Stil einer modernen Telenovela erzählt wird – mit reich gezeichneten zeitgenössischen Charakteren und Beziehungen, die mit der Action, dem Drama, der Spannung und dem Humor des kultigen Original-Zorro in Einklang gebracht werden", so Ayo Davis, Präsident von Disney Branded Television. "Wilmer teilt unser Engagement, die interessante und reiche Vielfalt der menschlichen Erfahrung zu reflektieren, und wir freuen uns darauf, eine kulturell relevante und unterhaltsame Geschichte mit definierten Charakteren zu liefern, die sich mit unseren Zuschauern über Generationen hinweg verbinden wird."Die Serie ist Teil von Marshs Produktionspakt mit Disney General Entertainment. John Gertz von Zorro Productions Inc. ist ebenfalls ein ausführender Produzent. "Als ich aufwuchs, war Zorro die einzige Figur, die mir als Latino das Gefühl gab, ein Held sein zu können", sagte Valderrama. "Als Erwachsener und Geschichtenerzähler habe ich eine Verantwortung für die Geschichten, die ich zum Leben erwecke. Mit Gary und Disney zusammenzuarbeiten, um Zorro nach 60 Jahren zurück in die Familie zu bringen und ein Teil des Vermächtnisses zu sein, damit andere Kinder wissen, dass auch sie die Helden ihrer eigenen Geschichten sein können, ist ein wahr gewordener Traum."