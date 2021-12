Tijan Njie verlässt «Alles was zählt»

Köpfe

Der Schauspieler verabschiedet sich in eine kreative Pause.

Schauspieler Tijan Njie wird die RTL-Vorabend-Soapverlassen. Das hat der Sender am Dienstag bestätigt. Demnach verabschiedet sich der Darsteller des Eiskunstlaufchoreograph Moritz Brunner in eine kreative Pause. Njie ist seit 2018 Teil von «AWZ». In wenigen Tagen feiert er seinen 30. Geburtstag, weswegen er sich zu diesem Schritt entschieden hat. Die vorerst letzte Folge mit ihm wird am 21. Dezember zu sehen sein. Darin bekommt Brunner ein Jobangebot in Luxemburg, um sich dort als Choreograph zu verwirklichen – eine Chance, die er nicht ausschlagen kann.Im echten Leben wolle Nije ein neues Kapitel in seinem Leben aufschlagen. „Ich werde meine «AWZ»-Familie vermissen, denn ich liebe es, im Team gemeinsam für eine Sache zu arbeiten. Dieser Zusammenhalt ist etwas ganz Besonderes. Doch jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um neue Wege einzuschlagen“, kommentiert Tijan Njie seine Entscheidung, die ihm nicht leicht gefallen sein soll. Welche Pläne er nun verfolgt, ist nicht bekannt.Tijan Njie ist im vergangenen Jahr einem breiteren Publikum bekannt geworden. 2020 nahm er an der 13. Staffel der RTL-Tanzshowteil und überzeugte an der Seite von Profitänzerin Kathrin Menzinger. Trotz teils perfekter Tanzvorstellungen reichte es für das Paar „nur“ für das Halbfinale. Zuletzt gehörte Nije auch zum Ensemble der Deutschland-Tour von «Let’s Dance».