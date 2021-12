Ingo Rademacher reicht Klage wegen Impfzwang ein

US-Fernsehen

Der Schauspieler musste die Serie verlassen, weil er nicht geimpft werden möchte.

Der-Star Ingo Rademacher hat ABC am Montag verklagt und behauptet, die Covid-Impfpflicht des Unternehmens sei verfassungswidrig und stelle eine religiöse Diskriminierung dar. Rademacher, der fast 25 Jahre lang Jasper "Jax" Jacks in der Serie spielte, wurde letzten Monat entlassen, nachdem er sich geweigert hatte, sich impfen zu lassen. Seiner Klage zufolge beantragte Rademacher eine religiöse Befreiung von der Impfpflicht, die ABC jedoch ablehnte."Ich habe Anspruch auf eine religiöse Befreiung von der Impfpflicht für Covid-19 auf der Grundlage meiner tiefen und aufrichtigen moralischen Überzeugung, dass mein Körper von meinem Schöpfer mit natürlichen Prozessen ausgestattet ist, um mich zu schützen, und dass seine natürliche Integrität nicht durch die Verabreichung künstlich hergestellter Kopien von genetischem Material, das der Natur fremd und experimentell ist, ethisch verletzt werden kann", schrieb Rademacher in einer E-Mail vom 11. Oktober an die Personalabteilung von Disney.Steve Burton, ein weiterer "General Hospital"-Darsteller, bestätigte am 23. November, dass auch er aus der Serie gefeuert wurde, weil er sich weigerte, das Impfmandat zu erfüllen. Burton teilte auf Instagram mit, dass er eine religiöse und medizinische Ausnahmegenehmigung beantragt hatte, die von ABC jedoch abgelehnt wurde.