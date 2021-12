FOX adaptiert Cliffhanger-Romane

US-Fernsehen

Aus den Büchern von TJ Middleton soll eine einstündige Drama-Serie werden.

Die Produktionsfirma von FOX hat sich die Rechte an den „Cliffhanger“-Romanen von TJ Middleton gesichert. Das erste Buch ist im Jahr 2009 erschienen und soll schon bald in eine einstündige Drama-Serie umgewandelt werden. Melissa Byer und Treena Hancock sind die Autoren und ausführenden Produzenten des Projekts. Stan Spry, Jeff Holland, Drew Brown und Evan Corday werden als ausführende Produzenten für Cartel Entertainment tätig sein. Binding wird als Berater fungieren. Fox Entertainment wird produzieren.Die Serie wird als düster-komödiantisches, einstündiges Drama beschrieben, das von den schrulligen Heldentaten der Mitfahrerin Audrey Greenwood handelt, die aus der Pandemie mit einer verblüffenden Erkenntnis herauskommt: Sie will das Gesicht ihres Mannes Al nie wieder sehen. Also versucht sie in einer dunklen und stürmischen Nacht, angeheizt von Wut und Tequila, ihn zu töten. Aber als die Dinge nicht genau so laufen, wie sie es geplant hat, findet sich Audrey in einem verworrenen Mordfall wieder, der in ihrer kleinen Stadt an der Küste abprallt.Byer und Hancock haben bereits bei Serien wie «Chicago Med» bei NBC, «The Gifted» und «Houdini & Doyle» bei Fox und der Originalserie «CSI» bei CBS zusammengearbeitet.