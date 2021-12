«Dancing With Myself»: Shakira kooperiert mit NBC

US-Fernsehen

Der Popstar wird zusammen mit dem Fernsehkanal eine Wettbewerbsserie umsetzen.

In den sozialen Medien wird bereits seit Jahren getanzt, nun schwappt die Welle mit Popstar Shakira auch ins Fernsehen über. Der internationale Star wird die neue Tanz-Challenge-Serie mit dem Titelpräsentieren. Wöchentlich tritt eine neue Gruppe von Tänzern aus allen Altersgruppen an, um gegen die Konkurrenten anzutreten. Am Ende entscheidet das Publikum, wer der beste Tänzer des Abends ist und einen Geldkoffer mit nach Hause nehmen darf."Ich bin begeistert, Teil eines Tanzwettbewerbs zu sein, der so viel Wert auf kreative Bewegung legt und darauf, wie sie sich in persönlichen Ausdrucksformen ausdrückt, ganz zu schweigen davon, wie sie zu einem Gemeinschaftsgefühl beiträgt", sagte Shakira. "Ich persönlich bin überwältigt von einigen der Talente, die ich dank des Zugangs der Menschen zu ihren eigenen Plattformen über die sozialen Medien gesehen habe. Tanzen ist eine unglaublich starke Kraft in meinem Leben, und ich bin begierig darauf, der Welt zu zeigen, wie transformativ, ermächtigend und spaßig es sein kann."Universal Television Alternative Studio und Irwin Entertainment sind an Bord, um die Serie zu produzieren. John Irwin, Dave Kuba, Eli Frankel und Ben Thursby-Palmer produzieren zusammen mit Jaime Levine und Shakira. «Dancing with Myself» wird von NBCUniversal Formats lizenziert.