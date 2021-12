«Die Insektenjäger»: Joyn startet das große Krabbeln

TV-News

Ab dem 17. Dezember fängt bei Joyn das neue Joyn Original «Die Insektenjäger» an. Drei Social-Media-Stars gehen auf ein Abenteuer durch Peru.

Die Suche nach einem noch unentdeckten Krabbeltier? Genau die richtige Aufgabe für drei Social-Media-Stars! Dachte sich zumindest wohl Joyn bei der Planung des neuen Joyn Original. In dem Format treten die drei Social-Media-Stars CrispyRob, Kayla Shyx und Insecthaus Adi auf und die Mission ist klar: Ein besonders auffälliges, seltenes und vor allem noch unentdecktes Insekt finden. Das Setting für das waghalsige Unterfangen ist der peruanische Dschungel, welcher neben exotischen Tierarten allerlei spannende Survival-Aufgaben bereithält.Daraus formt Joyn für «Die Insektenjäger» zahlreiche Herausforderungen, Action und Erlebnisse für die Internet-Bekanntheiten. Neben der Suche nach der neuen Insektenart gilt es auch schlicht zu überleben, Unfälle inbegriffen. Bei einer derart spannenden Expedition dürfen die spannenden Orte, die die drei Abenteurer entdecken, nicht vergessen werden. Ab dem 17. Dezember kommen bei Joyn wöchentlich zwei Episoden der achtteiligen Doku-Serie an den Start.Kulinarik, einheimische Rituale und die Begegnung mit fremden Kulturen werden bei «Die Insektenjäger» nicht vernachlässigt und versprechen viele besondere Momente. Produziert wurde das Format exklusiv für Joyn von I&u TV. Nutzer die sich Joyn PLUS+ gesichert haben, können ab dem 17. Dezember bereits alle Folgen abrufen.