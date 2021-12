Apple beendet «Servant»

US-Fernsehen

Die Fernsehzuschauer bekommen allerdings noch eine finale Staffel präsentiert.

Der Streamingdienst von Apple wird die Seriefür eine vierte und finale Staffel zurückbringen. Shyamalan tweetete später, dass die Serie mit Staffel vier enden wird. "Ich freue mich (in meinem sehr passenden Jericho-T-Shirt) zu verkünden, dass @Servant für seine 4. und letzte Staffel grünes Licht bekommen hat", schrieb er. "Ich habe mir das Ziel gesetzt, eine Geschichte in 40 Episoden zu erzählen, wohl wissend, dass es keine Garantie dafür gibt, dass wir das erreichen werden. Es war ein großes Risiko. Danke @AppleTVPlus & #Servant Cast, Crew & Fans."Die Nachricht kommt noch vor der Premiere von Staffel drei am 21. Januar 2022. «Servant» spielt in Philadelphia und handelt von Dorothy (Lauren Ambrose) und Sean Turner (Toby Kebbell), ihrem Sohn Jericho (Mason und Julius Belford) und seinem Kindermädchen Leanne (Nell Tiger Free), die über geheime Kräfte verfügt und mit einer Sekte namens Church of Lesser Saints verbunden ist. Rupert Grint ist ebenfalls in der Hauptrolle zu sehen, und Sunita Mani stößt in Staffel drei zur Besetzung hinzu."Seit der allerersten Folge von «Servant» haben Zuschauer auf der ganzen Welt es geliebt, sich für diesen Nervenkitzel anzuschnallen und sich in das filmische, beunruhigende Universum von M. Night Shyamalan hineinziehen zu lassen", sagt Matt Cherniss, Head of Programming bei AppleTV+. "Mit jeder spannungsgeladenen Staffel konnten die Zuschauer die lebendigen Albträume dieser fesselnden Charaktere auf einer immer tieferen Ebene erleben, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, was auf uns zukommt, wenn dieses fesselnde Mysterium in der vierten Staffel eine weitere überraschende Wendung nimmt."