ProSieben macht Joko und Klaas zu Domian

TV-News

Heute Nachmittag haben die Zuschauer die Möglichkeit live mit Joko und Klaas zu sprechen.

Da das Entertainer-Duo Joko Winterscheidt am Dienstagabend in der Showgegen ihren Sender verloren haben, hat man sich in Unterföhring diese Bestrafung für die beiden ausgedacht: Sie müssen für eine Stunde in einer Call-in-Show die Fragen der Zuschauer beantworten. Übertragen wird die einstündige Livesendung am heutigen Mittwoch ab 16:00 Uhr.Über die ProSieben-App können ab sofort Fragen an Joko und Klaas eingereicht werden, von denen ausgewählte Fragen in der Sendung landen und beantwortet werden. Währendkann das Publikum per Telefon live ins Studio durchgestellt werden, die Teilnahme ist allerdings erst ab 18 Jahren. Die Leitungen sind ab Beginn der Sendung freigeschaltet.Winterscheidt und Heufer-Umlauf müssen sich nach ihrer Niederlage ganz in den Dienst des Senders stellen. Wer die Fragen letztlich auswählt ist nicht bekannt. Durch den Live-Charakter besteht aber einmal mehr die Möglichkeit mithilfe einer angemessenen Fragenauswahl die Aufmerksamkeit und die Reichweite der populären Komiker auf gesellschaftlich relevante Themen hinzuweisen.Aufgrund der kurzfristigen Programmänderung entfallen zwei Folgen «The Big Bang Theory» im Vorlauf zu «taff».