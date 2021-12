3 Quotengeheimnisse

Gleich drei ZDF-Sendungen stehen im Mittelpunkt. In der Nacht zum Samstag punktete eine Drogen-Dokumentation über das Berghain im ZDF. Am Sonntag hofften dann die Partygänger entweder auf die Kirche oder die Politik.

Die deutschen Clubs sind derzeit – mehr oder weniger – geschlossen. Corona hat das Land weiter in der Hand. Das ZDF wiederholte die ZDFinfo-Dokumentation über das Berghain und andere Schuppen, in denen die Partygänger gerne Drogen konsumieren. In der Nacht von Freitag auf Samstag (00.40 Uhr) schalteten 0,40 Millionen Zuschauer die Dokumentation ein, die auf schreckliche 5,7 Prozent Marktanteil kam. Immerhin waren die Nachtschwärmer aktiv: Mit 0,15 Millionen jungen Zusehern fuhr man überdurchschnittliche 6,7 Prozent Marktanteil ein.Die deutschen Kirchen haben in der Zeit der Pandemie weiterhin große Probleme, die Menschen zu erreichen. Obwohl von Menschenansammlungen in der vierten Welle abgeraten wird, kann die Übertragung im ZDF nicht punkten. Am Sonntag schalteten um 09.30 Uhr im ZDF nur 1,03 Millionen Fernsehzuschauer ein, der Marktanteil lag mit 11,6 Prozent unter dem Senderschnitt. Besonders ärgerlich ist das Ergebnis bei den 14- bis 49-Jährigen, dort erzielte man nur 0,04 Millionen Zuseher. Das bedeutete echt schlechte zwei Prozent Marktanteil. Vielleicht sollte sich die Kirche aktuellen Themen widmen statt altbackenen Sachen?An diesem Sonntag verzeichnet die ZDF-Sendung über die Hintergründe, Analysen und Interviews aus dem politischen Berlin wieder Top-Werte. 4,13 Millionen Fernsehzuschauer schalteten ein, nur wenige Ausgaben kamen auf bessere Werte. Im Winter 2021/2022 belegt man derzeit den zweiten Platz, der Marktanteil lag bei 14,9 Prozent. 0,46 Millionen Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahre wollten unter anderem das Interview zwischen Theo Koll und der neuen Bundestagspräsidentin Bärbel Bas sehen.