Quotencheck

RTLZWEI legte die einstige RTL-Show neu auf und zeigte die Nackt-Datingshow zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Waren die sechs Episoden ein Erfolg?

Sicherlich dürften die RTLZWEI-Verantwortlichen nicht den Anspruch gehabt haben, mit der Neuauflage vonden Erfolg von RTL zu wiederholen. 2018 sahen die fünfteilige Staffel am späten Samstagabend im Schnitt 1,82 Millionen Zuschauer, wovon 0,97 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Auch von den erzielten 10,6 Prozent Marktanteil bei allen beziehungsweise 16,1 Prozent bei den Umworbenen kann RTLZWEI nur träumen. Der selbsternannte Reality-TV-Sender Nummer eins verzeichnete im November durchschnittlich 2,5 respektive 4,1 Prozent.Am 15. November startete RTLZWEI die nunmehr sechste Staffel der Nack-Datingshow und lockte 0,90 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an, was einem Marktanteil von 3,1 Prozent entsprach. In der Zielgruppe standen beim Auftakt 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährige und gute 5,9 Prozent zu Buche. Sicherlich keine schlechten Werte, im Gegenteil, aber RTLZWEI dürfte sich ein wenig mehr erhofft haben.Diese Hoffnung wurde in Woche zwei erhört, denn damals schalteten sogar 1,07 Millionen Interessierte ein, was die Sehbeteiligung beim Gesamtpublikum auf 3,6 Prozent steigen ließ. In der werberelevanten Zuschauergruppe waren mit 0,58 Millionen sogar tolle 7,8 Prozent drin. Damit war aber bereits der Höhepunkt der Neuauflage erreicht, denn in den Folgewochen pendelten sich die Werte auf dem Anfangsniveau ein. Am 29. November sank die Reichweite auf 0,86 Millionen, von denen 0,47 Millionen junge Seher waren. Die Einschaltquoten bewegten sich nun bei 2,8 Prozent insgesamt und 6,4 Prozent bei den Umworbenen.Nicht mehr ganz so steil war der Sinkflug in den verbleibenden Dezember-Ausgaben. Das Interesse stieg auf 0,90 Millionen, was den Gesamtmarktanteil um 0,2 Prozentpunkte steigen ließ. In der Zielgruppe waren nur noch 0,44 Millionen dabei, was 6,1 Prozent des Marktes belegte. Genau wie bei der vorletzten Folge, mit der 6,0 Prozent erzielt wurden. Elf Tage vor Heiligabend schalteten aber nur 0,82 Millionen ein, weshalb die Sehbeteiligung auf 2,8 Prozent sank.Für das Finale, in dem Anna Juliana Jaenner und Sergio-Luis Recalde als «Adam sucht Eva»-Paar die Bucht in Griechenland verlassen durften, interessierten sich am vergangenen Montag nur noch 0,73 Millionen Zuschauer. Davon gehörten 0,39 Millionen der werberelevanten Zielgruppe an. Auf dem Gesamtmarkt rutschte die Dating-Show unter den Senderschnitt und landete bei 2,4 Prozent. Auch in der Zielgruppe lief es nicht mehr so stark wie zuvor. 0,39 Millionen sorgten für eine Einschaltquote von soliden 5,2 Prozent.An «Adam sucht Eva» liegt das Quoten-Tief von RTLZWEI nicht, auch wenn mehr drin hätte sein können. Im Schnitt sorgten 0,88 Millionen Zuschauer ab drei Jahren für einen Marktanteil von ordentlichen 3,0 Prozent. In der Zielgruppe belief sich die Reichweite auf 0,46 Millionen, was einer Sehbeteiligung von 6,2 Prozent entsprach. «Adam sucht Eva» war damit sicherlich ein Erfolg, RTL zeigte aber auch, dass das Potential der Sendung deutlich höher liegt.