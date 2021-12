Auch «Die Wollnys» kehren im Januar zurück

TV-News

Im Januar sendet RTLZWEI montags und dienstags zwei Doku-Soaps über Familien, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Nachdem RTLZWEI am Dienstag die ProgrammRückkehr der Geissens am 3. Januar 2022 bestätigten ( Quotenmeter berichtete ), macht der Grünwalder Sender sein Familiendoppel zum Jahresanfang perfekt. Dennwerden mit der 15. Staffel ab Mittwoch, 5. Januar, auf die Bildschirme zurückkehren. RTLZWEI zeigt ab 20:15 Uhr immer eine Doppelfolge von. Splendid Studios produziert die neuen Folgen.Darin gibt es allerhand zu tun, denn Sarafina und Peter können endlich ihre Zwillinge mit nach Hause nehmen. Zudem eröffnet Estefanias fehlender Kleiderschrank einen Streit mit Mama Silvia. Loredana und Sarah-Jane stecken in den Vorbereitungen auf gleich zwei entscheidende Prüfungen – eine Führerscheinprüfung und eine Abschlussprüfung zur examinierten Altenpflegerin. Romantisch wird es bei Flo und Sylvana, denn er macht seiner Freundin einen Heiratsantrag.Anfang des Jahres erzielte die 13. Staffel im Schnitt 0,95 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von soliden 2,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 0,46 Millionen Fernsehzuschauer und 5,3 Prozent auf der Uhr. Im Herbst markierte die 14. Runde ein 0,71-millionenköpfiges Publikum und 2,6 Prozent. Bei den Umworbenen waren mit 0,37 Millionen 5,3 Prozent drin. Die Folgen wurden immer montags versendet.