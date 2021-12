Nicht mit «Young Sheldon»: Chuck Lorre bestückt ProSieben-Montag im Januar

TV-News

«Young Sheldon» wird im Januar pausieren, dafür strahlt ProSieben «United States of Al» aus.

In dieser Woche hat ProSieben nahtlos mit der Ausstrahlung der fünften-Staffel begonnen, kommenden Montag verzichtet der Unterföhringer Sender aber schon wieder auf den jungen Nerd und zeigt stattdessen nahezu den gesamten Abend, Sheldon Cooper wird am 27. Dezember mit einer neuen und einer alten Folge seinen Jahresabschluss feiern. Im Januar pausiert das Format dann erneut, denn ProSieben hat für den Montagabend vorerst andere Pläne.Ab dem 3. Januar 2022 plant man die Ausstrahlung von, eine erst in diesem Jahr gestarteten Comedy-Serie, die ebenfalls von «Young Sheldon»- und «The Big Bang Theory»-Mastermind Chuck Lorre stammt. Lorre ist seit Jahren fester Programmlieferant nach Unterföhring, von ihm stammten auch die Sitcoms «Two and a Half Men», «Mike & Molly» und «Mom».Die Geschichte von «United States of Al» dreht sich um Riley (Parker Young), ein amerikanischer Kriegsheimkehrer, der sechs Jahre in Afghanistan gegen die Taliban gekämpft hat. Ihm gelingt es nun, seinen ehemaligen Dolmetscher Alwamir, genannt Al (Adhir Kalyan), in die USA zu holen. Die Freude ist groß und das Wiedersehen tränenreich, doch Irritationen und Kuriositäten lassen beim Aufeinandertreffen der Kulturen nicht lange auf sich warten.ProSieben zeigt die 13-teilige erste Staffel ab dem 3. Januar um 20:15 Uhr immer montags in Doppelfolgen. Im Anschluss startet dann die 33. Staffel von, von der jeweils eine Folge ausgestrahlt wird. Im Anschluss zeigt die rote Sieben alte Ausgaben der gelben Familie.