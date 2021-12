Mick Mehnert: Sehe meine Kleinwüchsigkeit nicht als Behinderung

Interview

Der Schauspieler stand für den Weihnachtsfilm «Zwerg Nase» vor der Kamera. Im Gespräch mit Quotenmeter erzählt er, wie er zum Moddeln kam.

Also für mich ist Zuhause, wo ich mich am wohlsten fühle. Da ich aber schon länger in Deutschland lebe. Sehe ich Berlin als mein Zuhause.Das kann ich schwer beantworten, da es lange her war. Ich musste natürlich viel lernen, und da hat mir die Ausbildung an der Schauspielschule Charlottenburg geholfen.Also ich würde meine Kleinwüchsigkeit nicht als Behinderung sehen. Da es nicht meinen Beruf und Leben behindert, sondern es ist ein Teil von mir und ich bin stolz darüber.Es erwartet euch ein schöner Märchenfilm mit sehr viel Herz, Spannung, Witz und natürlich viel Zauber. Seid gespannt.Der Film «Zwerg Nase» schließt nicht an «Schneewittchen und der Zauber der Zwerge» an, aber sie gehören beide zur ZDF-Märchenperlen Reihe, dies gilt auch für «Die Hexenprinzessin».Ich bin sehr froh, dass «Zwerg Nase» gedreht wurde, trotz Corona haben wir es geschafft. Ich hatte das große Glück und die große Freude die Rolle des Jakobs (Zwerg Nase) zu spielen. Ich freue mich sehr, dass ihr den Film an Heiligabend sehen könnt.Ich empfinde den Titel nicht als unangenehm da er sehr wichtig ist für die Handlung.Ich werde bestimmt bei meiner Familie sein während der Ausstrahlung.Und gemeinsam den Film «Zwerg Nase» schauen.Ich werde viel Zeit mit meiner Familie verbringen und das Jahr 2021 schön abschließen und sehr gespannt sein auf das neue Jahr 2022.Ich bin seit 2013 Model für die Modefirma Auf Augenhoehe. Das Ziel dieser Firma ist es mehr Inklusion in die Modewelt zu bringen. Ich habe die Modedesignerin Sema Gedik bei einem Treffen kennengelernt und Sie hat mich gefragt on ich Interesse hätte bei ihr zu modeln.Ich würde mich sehr gerne freuen wieder in Theatern und Opern zu spielen, wenn es die aktuelle Lage natürlich wieder ermöglicht.