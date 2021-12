«Cash für Chrom» geht Ende Januar weiter

TV-News

Im neuen Jahr startet bei DMAX die dritte Staffel des von Klaus Borrmann moderierten Formats.

Seine Expertise für getunte und restaurierte Autos stellte Klaus Borrmann zuletzt im DMAX-Format «Tuning Trophy Germany» im Herbst unter Beweis. Nun hat der Discovery-Sender eine Fortsetzung der Borrmann-Sendungangekündigt. Die dritte Staffel wird ab dem 31. Januar immer montags um 21:15 Uhr beim Männersender ausgestrahlt.In den neuen Folgen läuft der Kfz-Betrieb „Route 66“ auf Hochtouren und um den Laden am Laufen zu halten und sein Lager aufzufüllen, reist der Experte für US-Autos nach Los Angeles. Dort macht er sich auf die Suche nach stylishen US-Cars. Ein Scheunenfund in Brandenburg mit über 60 Young- und Oldtimern könnte sich ebenfalls als Hauptgewinn erweisen. Darüber hinaus geht der Autohändler mit einem umgebauten Pick-up beim „Race 61“ an den Start.Produziert wird «Cash für Chrom» im Auftrag von Discovery Deutschland unter der Leitung von Tatiana Laageward, VP Programming & Content, und Producer Georg Schierl. Als Produktionsfirma zeichnet Burda Studios Pictures verantwortlich.