Update: Corona-Pandemie an Weihnachten: Sender informieren in Sondersendungen

TV-News

Am Dienstag findet ein neuerliches Bund-Länder-Treffen über die Corona-Maßnahmen statt. Das ZDF informiert über die Beschlussvorlage bereits heute, RTL geht morgen Abend auf Sendung.

Update:

Am morgigen Dienstag werden die Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz und die Ministerpräsidenten der Bundesländer zu einer neuerlichen Bund-Länder-Runde zusammenkommen, um über das weitere Vorgehen mit der sich stark ausbreitenden Omikron-Variante des Corona-Virus zu beraten. Dementsprechend haben die ersten Sender bereits Programmänderungen für die kommenden Stunden angekündigt, um über die Beschlüsse zu informieren.Das ZDF zeigt heute Abend, 20. Dezember, um 19:20 Uhr im Anschluss an die «heute»-Nachrichten das. Moderator Andreas Klinner beschäftigt sich einen Tag vor der MPK mit der Beschlussvorlage, die am heutigen Nachmittag in vielen Medien bereits öffentlich gemacht wurde und ab dem 28. Dezember gelten soll. Wie unter anderem ‚Zeit Online‘ und ‚Welt‘ übereinstimmend berichteten, sollen sich auch geimpfte und genesene Personen nur noch mit maximal zehn Personen treffen können. Auch die Schließung aller Clubs und Diskotheken soll beschlossen werden, überregionale Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen würden „deutlich eingeschränkt“, heißt es in der ‚Welt‘. Thema im ZDF wird neben der Beschlussvorlage auch der neue Expertenrat der Bundesregierung sein, der dringenden Handlungsbedarf sieht, um kritische Infrastruktur zu schützen.Auch RTL hat eine Sondersendung angekündigt – für den morgigen Dienstag, wenn das Bund-Länder-Treffen über die Bühne gegangen ist. Um 20:15 Uhr geht Peter Kloeppel für 30 Minuten auf Sendung, um die Ergebnisse der Beratungen zu informieren. Durch das– so der Titel der Sendung – verschiebt sich das Folgeprogramm «Die lustigsten Homevideos der Welt» und «RTL Direkt» um jeweils eine halbe Stunde. Das für 23:30 Uhr geplante «Spiegel TV Spezial: Die Macht der Clans - Organisierte Kriminalität in Deutschland» entfällt. An den zweiten Teil der von Frank Buschmann und Jan Köppen präsentierten Clipshow schließt ab Mitternacht direkt das «RTL Nachtjournal» an.(Dienstag, 15:30 Uhr)Wie zu erwarten haben Das Erste und das ZDF auch für Dienstagabend Sondersendungen angekündigt, um über die Ergebnisse der derzeit stattfindenden Ministerpräsidentenkonferenz zu informieren. Der Mainzer Sender schiebt erneut um 19:20 Uhr einmit Andreas Klinner ein. Durch die 15-minütige Sendung verschieben sich «Die Rosenheim-Cops» auf 19:35 Uhr. Die Serie «In 80 Tagen um die Welt» startet danach um 20:25 Uhr.Im Ersten gehtwie üblich um 20:15 Uhr on air. Moderator Fritz Frey fasst neben den Beschlüssen auch die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse über Omikron zusammen. Dazu spricht er mit Virologin Prof. Sandra Ciesek von der Universität Frankfurt/Main. Thema soll auch eine Reportage aus der Uniklinik Freiburg sein, die zeigt, wie angespannt bereits jetzt die Lage auf den Intensivstationen ist. Das nachfolgende Programm verschiebt sich um jeweils eine Viertelstunde.