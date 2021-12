Blockbuster-Battle

Am letzten Tag des Jahres treffen zwei Klassiker der Filmgeschichte aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten: «Die nackte Kanone» gegen «Spiel mir das Lied vom Tod». Oder schafft am Ende doch «2 Fast 2 Furious» den Überraschungssieg?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Frisch aus dem Urlaub in Beirut zurück, trifft Lieutenant Frank Drebin auf seinen Kollegen Nordberg. Dieser ist dem Industriellen Vincent Ludwig auf der Spur, der einen Anschlag auf die britische Königin Elisabeth II plant. Drebin nimmt die Ermittlungen auf, stellt sich dabei allerdings so ungeschickt an, dass er offenbar die größte Gefahr für die nationale Sicherheit ist.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 8IMDb User Rating: 8(Nitro, 20:15 Uhr)Der skrupellose Eisenbahnunternehmer Morton will an einer Eisenbahnstrecke einen neuen Bahnhof bauen. Er engagiert den Farmer McBain, der für ihn die Drecksarbeit erledigen soll. Doch McBain und seine drei Kinder werden vor der Fertigstellung des Bahnhofs erschossen. Ein geheimnisvoller Mundharmonikaspieler, der zum Zeitpunkt des Mordes in der Stadt auftaucht, macht sich auf die Suche nach dem Mörder, der ihn in seine eigene Vergangenheit führt.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 10Metascore: 8IMDb User Rating: 9(Warner TV Film, 20:15 Uhr)Der Cop Brian O'Connor ist seinen Job los, seit er seinen Freund Dom Toretto, Gangsterboss und Liebhaber von Straßenrennen, vor der Verhaftung bewahrt hat. Erst als das FBI ihn und seinen alten Freund Roman Pearce um Hilfe bittet, kehrt er zurück nach Miami. Undercover soll er gegen einen undurchsichtigen Geschäftsmann ermitteln. Doch bei diesem Rennen ist der Einsatz sein Leben...Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 4IMDb User Rating: 6