ntv möbelt Primetime auf

Der Nachrichtensender hat für das kommende Jahr einige Umstrukturierung der Primetime angekündigt. Dadurch möchte man sich stärker an ein männliches Zielpublikum richten.

Vor wenigen Tagen verpasste sich der Nachrichtensender ntv stillschweigend ein Update seines On-Air-Designs. Neben einer veränderten Schriftart, die in den Bauchbinden, Grafiken und im News-Ticker verwendet wird, zeigt sich auch das Farbdesign in etwas hellerer Form. Außerdem wanderte das Logo von rechts unten nach links unten. Neben der optischen Änderung hat man nun auch inhaltliche Anpassungen angekündigt, die sich ab dem 1. Januar 2022 auf das Primetime-Programm auswirken sollen. Die Woche soll dann klar nach den erfolgreichsten Programmfarben beim männlichen Publikum strukturiert sein, wie es in einer Ankündigung heißt.So sollen am Montag künftig Dokus, Reportagen und Magazine mit nachrichtlichem, aktuellem Charakter sowie Hintergründe zu relevanten Themen gesendet werden. Abgerundet wird der „Aktuelles-Zeitgeschehen“-Abend, so die Bezeichnung, durch den ntv-Talk «#beisenherz» um 23:15 Uhr sowie das Magazin «Spiegel TV» um Mitternacht. Dienstags sowie sonntags soll sich demnach zukünftig alles um Strafverfolgung und Verbrechen drehen. In langlaufenden Reihen und Einzeldokus sollen unter anderem Grenzschützer, Drogenfahnder und Tatortermittler gezeigt werden.Am Mittwoch erwarten das Publikum Dokumentationen aus den Bereichen Wissenschaft und Technik: von Architektur über Maschinen bis hin zu Wetterphänomenen. Um 22:09 Uhr gibt es zudem «ntv Wissen» mit Elena Bruhn. Dokumentationen über Ereignisse, Entwicklungen und Zusammenhänge aus dem 20. Jahrhundert sind fortan für den Donnerstag vorgesehen. Hier laufen unter anderem auch eigenproduzierte Reihen wie «Katastrophen, die Deutschland bewegten».Historische Meilensteine aus der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg sowie Dokumentationen zu Religion, alten Zivilisationen, historischen Persönlichkeiten, Architektur und prähistorischen Ereignissen sind zukünftig am Freitag bei ntv zu sehen. Wissenswertes aus der Welt der Tiere und Lebewesen gibt es am Samstagabend zu sehen. Der Nachrichtensender plant insgesamt vier Folgen originäres Programm. Ergänzt wird der Abend um ein exklusives einstündiges Free TV-Fenster um 22:00 Uhr, in dem unter dem neuen Label „GEO WILD“ Natur- und Wildlife-Themen von Geo Television ins Programm genommen werden.Von der neuen Primetime-Offensive unverändert bleiben die größeren Nachrichtenstrecken um 20:00 Uhr und um 23:00 Uhr, die weiterhin bestehen bleiben. Bei ntv.de und in der ntv-App gibt es zu jeder vollen Stunde ein digitales Live-Nachrichten-Angebot. Diewechselt im Zuge der Umstrukturierung auf den Sendeplatz um 22:50 Uhr und ist dort von Montag bis Freitag zu sehen.„ntv ist eine der führenden Nachrichtenmarken in Deutschland. Gerade am Abend zwischen 20:15 Uhr und 22:30 Uhr sehen wir zudem eine enorm hohe Parallelnutzung von TV und digitalen ntv-Angeboten. Die langen, extra für ntv.de produzierten Live-Nachrichten um 21 und 22 Uhr sind daher ein konsequenter Schritt in unserer digitalen Transformation“, so ntv Geschäftsführer Stephan Schmitter. „Unser Ziel ist es, die Nummer Eins im Bereich Nachrichten und Dokumentationen zu sein. Daher bauen wir die bewährte Dokumentationsschiene in der Primetime aus und ergänzen diese zukünftig um hochwertige Natur-Dokus von GEO sowie um den Themenbereich Verbrechen & Strafverfolgung. Natürlich wird ntv auch zukünftig bei einer entsprechenden Lage jederzeit schnell in den erfolgreichen Breaking-News-Modus schalten.“