Tele5 sendet «Taboo» an zwei Sonntagen

TV-News

Mit Tom Hardy und Franka Potente besetzt, überzeugte die BBC- und FX-Serie bislang vor allem in der on-Demand-Nutzung.

Tele5 hat angekündigt, die britische Seriean nur zwei Sonntagen auszustrahlen. Die ersten vier Episoden werden demnach am Sonntag, 26. Dezember, ab 20:15 Uhr gesendet, während die Folgen fünf bis acht eine Woche später, 2. Januar 2022, ebenfalls zur besten Sendezeit zu sehen sein werden. Besetzt ist die Serie mit Tom Hardy, der zusammen mit Steven Knight und seinem Vater Edward „Chips“ Hardy auch die acht je 50-minütigen Episoden produziert hat. Neben Hardy, der den undurchschaubaren und gefährlichen Delaney verkörpert, gehört auch Franka Potente als skrupellose Bordellbesitzerin Helga zum Cast. Weitere Hauptdarsteller sind Oona Chaplin, Leo Bill und Jessie Buckley.«Taboo» spielt im Jahr 1814, als Abenteurer James Keziah Delaney nach zehnjährigen Afrika-Aufenthalt nach London zurückkehrt, um dort ein Erbe mit Tücken anzutreten. Denn auf das Schifffahrtsunternehmen sowie die strategisch bedeutenden Ländereien seines verstorbenen Vaters hat es nicht nur die einflussreiche Handelsgesellschaft „East India Company“ abgesehen. Ein tödliches Ränkespiel beginnt, bei dem Delaney ins Fadenkreuz geo- und wirtschaftspolitischer Player gerät – und das mitten im Britisch-Amerikanischen Krieg.Linear funktionierte die Serie bislang nur bedingt gut – sowohl in Deutschland als auch in den USA. RTLZWEI zeigte 2018 die acht Folgen immer am späten Samstagabend. Im Schnitt schalteten 0,56 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was Marktanteile von annehmbaren 3,3 und 5,2 Prozent entsprach. Auch in den Staaten war vor allem die zeitversetzte Nutzung bei FX ein Hit. Die Erstausstrahlung 2017 verfolgten meist etwas mehr als eine Million Zuschauer, während man nach sieben Tagen oftmals mehr 5,5 Millionen Zuschauer zählte.Derzeit steht «Taboo» auch noch bei Amazon Prime Video zum Abruf verfügbar, wird allerdings in sieben Tagen aus dem Angebot genommen. Wer es bis dahin nicht mehr schafft, die Serie zu streamen, darf sich umso mehr auf die Tele5-Programmierung freuen.