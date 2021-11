RTL und ZDF mit Sondersendungen zur neuen Regierung

TV-News

SPD, Grüne und FDP stellen heute Nachmittag ihren Koalitionsvertrag vor, weshalb RTL und ZDF kurzfristig das Programm ändern. Der Mainzer Sender spricht unter anderem Interviews mit Robert Habeck und Christian Lindner.

In wenigen Minuten stellen die neuen Regierungsparteien SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen ihren seit Ende Oktober verhandelten Koalitionsvertrag vor. Zuvor waren bereits etliche Informationen über die Verteilung der Ministerien an die Öffentlichkeit gelangt. Um die vorgestellten Informationen einzuordnen zeigen sowohl RTL als auch das ZDF am heutigen Mittwoch Sondersendungen. Bei RTL meldet sich um 20:15 Uhr Maik Meuser imund legt in der 15-minütigen vor allem den Fokus auf das aktuell wohl drängendste Problem: die Corona-Krise. Er beleuchtet wie das Parteientrio die Corona-Welle brechen will.Etwas ausführlicher wird im ZDF die neue Regierung unter die Lupe genommen, denn nach den «heute»-Nachrichten zeigt der Mainzer Sender zunächst ein-Doppel mit Robert Habeck (Die Grünen) und Christian Lindner (FDP). Bis 19:50 Uhr stellen Peter Frey und Bettina Schausten den beiden Parteivorsitzenden Fragen zum neuen Koalitionsvertrag. Außerdem soll geklärt werden, wer sich wo durchgesetzt hat und wo die größten Knackpunkte lagen.Im Anschluss geht Matthias Fornoff in einemauf Sendung. Er möchte gemeinsam mit seinen Gästen, dem ZDF-Umweltexperten Volker Angres und dem Kandidaten für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, den den Entschlüssen von SPD, Grüne und FDP auf den Grund gehen und beantworten, wie sie das Land verändern wollen.Die Vorstellung des Koalitionsvertrages wird um 15 Uhr unter anderem auch im Ersten in einem einstündigen «Tagesschau extra» zu sehen sein. Dadurch verschiebt sich die geplante «Sturm der Liebe»-Episode (Folge 3725) auf den morgigen Donnerstag. Die Sendereihenfolge passt sich entsprechend an.