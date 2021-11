Weihnachtsspecials für «Lego Masters» und «Wer wird Millionär?»

TV-News

Am Tag vor Heiligabend veranstaltet «stern TV» zudem eine Weihnachtsauktion.

Pünktlich zum Weihnachtsfest setzt der Privatsender RTL auf Weihnachtsausgaben beliebter Shows. So sendet man am Montag, 20. Dezember, um 20:15 Uhr ein. Dabei meldet sich Moderator Günther Jauch aus einem festlich geschmückten Studio und begrüßt feierlich gestimmte Kandidaten, wie es in der Programmvorschau heißt. So solle sich Jauch auch „großzügig“ zeigen. Ob es in der wegen «RTL Direkt» zweigeteilten Sendung für einen Kandidaten auch zur Million reicht? Gesendet wird am Montagabend bis 23:25 Uhr, danach folgt «Spiegel TV». Eine «Extra – Das RTL-Magazin»-Ausgabe ist nicht vorgesehen.Am Donnerstag, einen Tag vor Heiligabend, wird es ebenfalls weihnachtlich. Um 20:15 Uhr moderiert Daniel Hartwich eine Feiertagssendung von. Darin treten einige der besten Teams aus den vergangenen zwei Staffeln in Bau-Challenges gegeneinander an. Zu gewinnen gibt es neben einem Weihnachtspokal auch 10.000 Euro. Bewertet werden die Bauwerke von Deutschlands einzigem offiziell zertifizierten LEGO Experten Rene Hoffmeister und der leitenden LEGO Designerin Elisabeth Kahl-Backes. Darüber hinaus darf auch eine Kinder-Jury ihre Bewertung abgeben.Im Anschluss an «RTL Direkt» versteigert Steffen Hallaschka in„Last Minute-Geschenke“, die aus verloren gegangenem Fluggepäck, Restposten und Retouren zusammengestellt sind. Sowohl das Studio-Publikum vor Ort als auch die Zuschauer vor dem Fernseher – online per Handy – können mitmachen. Allerdings erfährt man erst, nachdem der Hammer gefallen ist, ob das Angebot ein großes Schnäppchen ist oder sich doch nur als Schund entpuppt.