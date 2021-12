«Shopping Queen» feiert in der Türkei Geburtstag

TV-News

«Shopping Queen» wird im Januar zehn Jahre alt. VOX feiert das Jubiläum des Formats in der Türkei, wo alles begann.

Am 30. Januar 2012 ging das Formatmit Guido Maria Kretschmer erstmals auf Sendung und ist seitdem nicht mehr aus dem VOX-Nachmittag wegzudenken. Im kommenden Jahr feiert die Sendung damit ihr zehnjähriges Jubiläum, das VOX in der Jubiläumswoche zwischen dem 31. Januar und 4. Februar gebührend feiern möchte. Die mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Reihe schickt die fünf Kandidatinnen deshalb in die Türkei nach Antalya, wo einst die «Shopping Queen» ihren Ursprung hatte. Das Format basiert auf dem türkischen Original «Bana Her Şey Yakışır», das 2011 an den Start ging.„Ich fand es eine wunderbare Idee, unsere Jubiläums-Kandidatinnen als Geschenk in den Urlaub zu schicken“, sagt Kretschmer, der auch gleich das Motto der Geburtstagswoche vorgibt: „Das Motto lautet: ‚Happy Birthday, „Shopping Queen“! Finde das perfekte Outfit zu deinem Sommercocktail an der türkischen Riviera!‘“ Den Kandidatinnen Dana (26 Jahre aus Witten, Assistentin in der Immobilienverwaltung), Melanie (34 Jahre aus Uelzen, Fotografin), Manuela (58 Jahre aus Nideggen, Rentnerin), Kemi (38 Jahre aus dem Elsass, Künstlerin) und Hannah (26 Jahre aus Stuttgart, Studentin) wird an ihrem Shopping-Tag jeweils ein Cocktail gereicht, zu dem sie ihr Outfit shoppen müssen.Als Unterstützung bei ihrem türkischen Einkaufsabenteuer erhalten sie prominente Hilfe mit türkischen Wurzeln. Schauspieler Timur Ülker, Comedienne Meltem Kaptan, Schauspielerin und Moderatorin Funda Vanroy, YouTuberin Saliha „Sally“ Özcan oder Schauspielerin Wilma Elles sollen nicht nur bei dem perfekten Outfit helfen, sondern unterstützen auch bei der Kommunikation in der Landessprache.Während die Tageskandidatin shoppt, schauen sich die Konkurrentinnen ihre Homestory und ihren Kleiderschrank entspannt in Liegen am Pool oder im Hotelgarten an. Außerdem sind sie am Strand, schwimmen im Meer, fahren Banana Boat und unternehmen einen Ausflug zu einem Wasserfall. Für das große Finale des «Shopping Queen»-Geburtstags und die Entscheidung, wer das Preisgeld von 1.000 Euro gewinnt, treffen sich alle Kandidatinnen wie üblich beim Modedesigner in Hamburg.