«Das perfekte Geheimnis» soll erster arabischer Film werden

Der Streamingdienst möchte den Spielfilm in Kürze veröffentlichen lassen. Vorlage ist ein Film mit Elyas M’Barek und Wotan Wilke Möhring.

Front Rows Yalla Yalla Unit soll zusammen mit Ägyptens Film Clinic und Libanons Empire Entertainment den ersten arabischen Netflix-Originalfilm drehen. Der Film soll ein Remake des italienischen Blockbusterssein. In Deutschland wurde der Spielfilm als «Das perfekte Geheimnis» ► adaptiert, in dem unter anderem Elyas M’Barek und Wotan Wilke Möhring mitspielten.Das mit Spannung erwartete arabische Remake von «Perfect Strangers» ist mit einem hochkarätigen panarabischen Ensemble besetzt, darunter die libanesische Nadine Labaki und der ägyptische Star Mona Zaki. Regie führt der libanesische Neuling Wissam Smayra. Der Film soll am 20. Januar 2022 starten.Das Original «Perfect Strangers» wurde von dem Italiener Paolo Genovese inszeniert und von Medusa Films, Leone Film Group und Lotus Productions produziert. Er spielte im Inland über 31 Millionen Dollar ein und zog Remakes in 18 Ländern nach sich, darunter Frankreich, Deutschland, Spanien, Griechenland und Südkorea, die weltweit schätzungsweise 270 Millionen Dollar einspielten. Übrigens: Die Macher haben auch eine Adaption von «Ziemlich beste Freunde» in der Pipeline.