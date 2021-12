Primetime-Check

Wie schlug sich «In 80 Tagen um die Welt» im ZDF? Punktete RTL mit lustigen Homevideos?

eröffnete die Primetime von Das Erste. 5,36 Millionen Menschen waren dabei, der Marktanteil lag bei 17,3 Prozent. Mit 1,34 Millionen 14- bis 49-Jährigen holte man sich die Spitzenposition in der Primetime, der Marktanteil wurde mit 17,2 Prozent beziffert. Das Erste setzte danach auf seine Serienund, die Formate sicherten sich 4,75 und 4,48 Millionen Zuschauer und fuhren 15,4 und 15,1 Prozent Marktanteil ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich 7,2 und 7,1 Prozent.undsorgten für 3,46 und 2,33 Millionen, die Marktanteile lagen bei 14,6 und 13,0 Prozent. 7,4 und 8,6 Prozent holte man bei den jungen Zuschauern.Die ersten vier Folgen vonbrachten dem ZDF zusammengerechnet 3,07 Millionen Zuschauer und 12,4 Prozent Marktanteil. Mit 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr man 6,4 Prozent Marktanteil ein. Um 22.05 Uhr setzte man auf ein zehn-minütiges, das auf 3,89 Millionen Zuschauer und 14,4 Prozent kam. Bei den jungen Leuten wurden 0,60 Millionen gemessen, sodass man 8,6 Prozent generierte.undsahen 1,23 und 0,73 Millionen Zuschauer bei Sat.1, der Sender erzielte 5,0 und 3,8 Prozent Marktanteil.lockte 1,71 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil belief sich auf 19,4 Prozent. Die Zielgruppen-Reichweite belief sich auf 1,30 Millionen.ging um 20.15 Uhr bis 20.55 Uhr auf Sendung, das Special verbuchte 1,96 Millionen Zuschauer. Mit 0,83 Millionen Zusehern fuhr man 10,7 Prozent ein.undfolgten und brachten dem Kölner Sender 1,20 und 1,06 Millionen, bei den Umworbenen wurden schlechte 6,8 und 7,5 Prozent generiert. Über drei Stunden vongab es bei VOX zu sehen, doch nur 0,54 Millionen Zuschauer entschieden sich für die Sendung. Diese fuhr 3,4 Prozent in der Zielgruppe ein.erreichte 1,33 Millionen Zuschauer und holte 7,6 Prozent bei den Umworbenen. Der Spielfilmunterhielt 0,84 Millionen Menschen und sorgte bei Kabel Eins für 4,1 Prozent.