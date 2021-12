VOD-Charts

In einer durch Weihnachten verkürzten Woche dominiert vor allem ein Fantasy-Titel, dessen zweite Staffel nach langer Wartezeit an den Start ging.

Kurz vor dem Weihnachtsfest liegen laut den Marktforschern von ‚Goldmedia‘ die Streamingzahlen auf einem atemberaubend hohen Niveau, dabei betrachten wir diesmal aufgrund der verkürzten Weihnachtswoche nur sechs Tage. Dennoch gibt es kurz vor dem Kalenderwechsel einen neuen Jahresbestwert, dazu aber später mehr. Die Top10 beginnt in dieser Woche mit der Amazon-Serie, deren dritte und finale Staffel Ende November an den Start ging. Zwischen dem 17. und 22. Dezember verzeichnete die Actionserie eine Bruttoreichweite von 7,98 Millionen.Weiter geht es mit. Die Netflix-Serie aus der Welt der DC Comics verzeichnete in der 51. Kalenderwoche 8,01 Millionen Abrufe und landet damit auf Rang neun. Eine kleine Lücke reißen dann die beiden Comedy-Formateund. Die Mockumentary von Christopher Lloyd und Steven Levitan brachte es auf 8,44 Millionen Klicks, während die Chuck-Lorre-Produktion auf 8,58 Millionen Zuschauer kam.Noch deutlicher ist der Abstand zu Platz sechs, denbelegt. Die mit Kevin James besetzte Sitcom erreichte in den vergangenen sechs Tagen 11,7 Millionen Abrufe. Seit dem gestrigen Mittwoch vollständig abrufbar ist der Disney+-Titel. Die sechs Episoden umfassende Marvel-Serie darf sich über eine Reichweite von 11,9 Millionen und den fünften Rang freuen. Auf Platz vier findet sichwieder, das im genannten Abrufzeitraum 13,4 Millionen Mal geklickt wurde.Nach einer Woche Pause kehrt diesmal wiederaufs Treppchen zurück, die Fantasy-Serie wollten 14,6 Millionen Zuschauer bei Amazon Prime Video sehen. Weiterhin stark läuft es derweil für, die Netflix-Serie muss die Spitzenposition allerdings abgeben. Mit 17,6 Millionen Abrufen wird der kalifornische Streamer zufrieden sein. Den Platz an der Sonne darf vor dem Weihnachtsfestgenießen. Zwei Jahre mussten die Fans der Fantasy-Serie auf die Fortsetzung warten, seit vergangenen Freitag, 17. Dezember, sind die acht Folgen der zweiten Staffel verfügbar. Seitdem wurde der Titel hierzulande stolze 28,3 Millionen Mal abgerufen. In den von Netflix ausgegeben weltweiten Charts liegen die beiden Staffeln an der Spitze. Zwischen dem 13. Und 19. Dezember zählt Netflix für Staffel eins mehr als 49 Millionen Streamingstunden, für Staffel zwei liegt der Wert bei 142,4 Millionen – wohlgemerkt innerhalb von zwei Tagen.