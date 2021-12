«Hochzeit auf den ersten Blick» schrammt knapp an der Bestleistung vorbei

Quotennews

Im Finale der Sat.1-Show «Hochzeit auf den ersten Blick» lieferte das Format eine gute Leistung ab. Es lief jedoch schon auch etwas besser als gestern.

Die gestrigen Zahlen zu Beginn: Mit 1,65 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 6,2 Prozent präsentierte sich die achte Episode vonmehr als beachtlich. Die Show hatte ein wirkliches Zwischentief, als Ende November und Anfang Dezember unter 1,5 Millionen Zuschauer verweilen wollten, jedoch bereits letzte Woche berappelte sich das Hochzeits-Format wieder und mit der gestrigen Leistung wird Sat.1 einen versöhnlichen Abschluss gefunden haben, wenn auch die ersten beiden Folgen noch etwas besser liefen. Zum Start am 3. November gab es 1,68 Millionen und eine Woche darauf 1,67 Millionen Zuschauer, während die Marktanteil bei 6,8 und 6,6 Prozent lagen.Deutlich konstanter war das Format in der klassischen Zielgruppe, in der es mit 0,67 Millionen startete, in Woche zwei 0,7 Millionen erreichte und dann mehrere Wochen bei 0,58 Millionen Zuschauern stehen blieb. Da ergab sich gestern ein klarer Aufwind mit erreichten 0,63 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 9,2 Prozent. Wobei bei «Hochzeit auf den ersten Blick» gestern eher die Gesamt-Reichweite der Star des Abends war.Warum? Die gestrigen Zahlen lassen sich nicht nur wie zuvor geschehen einordnen, es gibt immer noch den Tages-Vergleich. Und in gerade diesem ist «Hochzeit auf den ersten Blick» mit den 1,65 Millionen erreichten Zuschauern das reichweitenstärkste privat Primetime-Format. Eine Krone, die sich Sat.1 sicherlich nicht allzu oft aufsetzen darf und damit wohl ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk.