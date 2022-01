Apple verlängert «The Morning Show»

US-Fernsehen

Die beliebte Serie des iPhone-Herstellers wird eine dritte Runde bekommen.

Bei Apple wurde es offiziell gemacht: Die Drama-Seriebekommt eine dritte Runde. Außerdem wird Charlotte Stoudt die neue Showrunnerin. Die Prestige-Serie wurde zunächst für zwei Staffeln entwickelt. Kerry Ehrin, die bei den ersten beiden Staffeln der Serie als Showrunnerin fungierte, wird bei Staffel drei als Beraterin fungieren und im Rahmen ihres Gesamtvertrags auch neue Projekte für Apple entwickeln."Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit AppleTV+ und «The Morning Show»", sagt Stoudt. "Die Besetzung, angeführt von der phänomenalen Jennifer Aniston und Reese Witherspoon, ist wirklich zum Sterben schön. Kerry, Mimi und Michael sowie die Teams von Media Res, Hello Sunshine und Echo Films haben eine unwiderstehliche Welt geschaffen, die ebenso köstlich wie provokativ ist.""Es war aufregend zu beobachten, wie sich «The Morning Show» in den letzten beiden Staffeln immer weiter entwickelt hat, mit aktuellen Themen, die bei Zuschauern auf der ganzen Welt Anklang gefunden haben und gleichzeitig unglaublich fesselnd und unterhaltsam sind", sagt Matt Cherniss, Programmchef von AppleTV+. "Wir freuen uns darauf, zu sehen, wohin Charlotte diese außergewöhnlichen Charaktere in der dritten Staffel führt, und die Magie zu beobachten, die Jennifer, Reese und unsere beeindruckende Besetzung weiterhin in die fesselnde Welt des Morgenfernsehens bringen."