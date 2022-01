Dank «Young Sheldon»: «United States of Al» verbessert sich

Quotennews

In Sat.1 überzeugten deutsche Spielfilm-Produktionen.

In der vergangenen Woche startete ProSieben die US-Sitcomvon Erfolgsproduzent Chuck Lorre, der sich in der Vergangenheit als Erfolgsgarant in diesem Genre bewies. Von ihm stammen unter anderem die Hits «Two and a Half Men» sowie «The Big Bang Theory». «United States of Al» kann hierzulande noch nicht mit den genannten Titeln mithalten, so kamen die ersten beiden Episoden nur auf Reichweiten von 0,70 und 0,63 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Mit Zielgruppenquoten von 6,0 und 5,4 Prozent lag man deutlich unterhalb des ProSieben-Schnitts.Daher schickte der Unterföhringer Sender zur besten Sendezeit ein anderes Kind von Chuck Lorre ins Rennen, es wurde die dritte Folge der aktuellen-Staffel gezeigt. Die Folge „Sisyphos und Lollipop“ wollten sich 0,99 Millionen nicht entgehen lassen. Die Marktanteile lagen bei 3,2 Prozent insgesamt und 9,5 Prozent bei den Umworbenen. Die Reichweite in der Zielgruppe belief sich auf 0,66 Millionen.«United States of Al» verbuchte im Anschluss ein 0,85-millionenköpfiges Publikum, in der Zielgruppe sank der Wert nur leicht auf 0,62 Millionen. Die Marktanteile bewegten sich nun bei 2,7 respektive soliden 8,7 Prozent. Zwei-Folgen schafften es ab 21:10 Uhr auf 0,74 und 0,66 Millionen Seher. In der werberelevanten Zuseherschaft verbuchte die rote Sieben 8,5 und 8,1 Prozent. Fürläuft es dagegen weiterhin mager, auch wenn man zum zweiten Mal seit November die Sieben-Prozent-Marke hinter sich ließ. Zuletzt war der Cartoon auf 4,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gefallen. In dieser Woche markierten Peter Griffin und Co. 7,1 Prozent. Es schauten 0,49 Millionen Seher zu.Für Sat.1 lief in der Montagsprimetime deutlich besser. Die Free-TV-Premiere von «Die Goldfische» ► wollten sich 1,58 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, wovon 0,66 Millionen aus der umworbenen Gruppe stammten. Die Marktanteile landeten bei 5,5 Prozent bei allen und guten 9,9 Prozent in der Zielgruppe. Auch die Wiederholung von, der tags zuvor bereits zur besten Sendezeit ausgestrahlt wurde, sorgte ab 22:40 Uhr für 0,57 Millionen Zuschauer und tolle 10,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.