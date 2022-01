Hulu will mehr «The Great»

US-Fernsehen

Die Fernsehserie mit Elle Fanning geht beim Streamingdienst in eine neue Runde.

Wie der Streamingdienst Hulu bekannt gab, wird die Fernsehseriefür eine dritte Staffel verlängert. Die Nachricht über die Verlängerung kommt, nachdem Staffel zwei der historischen Dramödie am 19. November in voller Länge auf Hulu ausgestrahlt wurde. In der zweiten Staffel reißt Katharina (Elle Fanning) den russischen Thron an sich – aber wenn sie dachte, es sei schwierig, ihren Ehemann zu stürzen, dann ist das nichts im Vergleich zu den Realitäten der Befreiung eines Landes, das nicht sein will. Sie kämpft gegen ihren Hof, ihr Team und sogar gegen ihre eigene Mutter, um Russland die Erleuchtung zu bringen.Neben Fanning spielen Nicholas Hoult, Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Bayo Gbadamosi und Belinda Bromilow in der Serie mit. Staffel drei wird aus zehn Episoden bestehen.Tony McNamara hat die Serie entwickelt und ist auch als ausführender Produzent tätig. Sowohl Fanning als auch Hoult sind nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch ausführende Produzenten. Marian Macgowan, Mark Winemaker, Brittany Kahan Ward von Echo Lake, Doug Mankoff und Andrew Spaulding, Josh Kesselman und Ron West von Thruline sowie Matt Shakman sind ebenfalls ausführende Produzenten. Die Serie wird von Civic Center Media in Zusammenarbeit mit MRC Television produziert.