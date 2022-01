Starke Rückkehr von «Der Bergdoktor»

Quotennews

Um 22.15 Uhr war auch Maybrit Illner mit ihrer Talkshow zu sehen. Die Reichweiten waren erneut spitze.

Fast sieben Millionen Fernsehzuschauer wollten im Januar 2021 das Winterspecial der erfolgreichen Seriesehen. Die weitere Staffel verbuchte Reichweiten bis zu 7,48 Millionen Zuschauer, der Druck hinter der Produktion ist also immens hoch. Die 15. Staffel, die mit dem Winterspecial „Kalte Stille“ startete, holte am Donnerstag um 20.15 Uhr 6,56 Millionen Fernsehzuschauer.In dieser Episode gönnten sich Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) und sein Bruder Hans (Heiko Ruprecht) eine Auszeit im Schnee. Wie ein verängstigtes Mädchen vor ihrer Hütte auftauchte und in den Schnee „Hilfe!“ schrieb, sahen 0,82 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Geschichte, verfasst von Lisa Clodt und Nikolai Müllerschön, brachte einen Marktanteil von 21,3 Prozent. Bei den jungen Zuschauern verbuchte die Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF fabelhafte 11,4 Prozent.„Welle oder Wende? Ändert Omikron die Corona-Politik?“, fragte Maybrit Illner in ihrer gleichnamigen Talkshow. Vor Weihnachten schalteten meist über drei Millionen Zuschauer ein, die Sendung mit unter anderem der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig (SPD) und Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) wollten sich nun 3,19 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. Das Format verbuchte 16,5 Prozent Marktanteil.sicherte sich 0,35 Million junge Zuschauer, sodass ein Marktanteil von 7,9 Prozent zustande kam.