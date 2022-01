«Shadow and Bone»: Neue Stars an Bord

US-Fernsehen

Die Netflix-Serie wird unter anderem um Lewis Tan erweitert.

Die Netflix-Fantasy-Seriegeht bekanntlich in die zweite Staffel. Für die neuen Episoden wurden vier junge Menschen eingekauft, wie Netflix mitteilte. Lewis Tan («Mortal Kombat»), Anna Leong Brophy («Back»), Patrick Gibson («The OA») und Jack Wolfe («The Witcher») haben sich dem Ensemble der Serie angeschlossen, wie der Streamer am Donnerstagmorgen bekannt gab.Gibson wird die Rolle von Nikolai Lantsov spielen, während Brophy und Tan die Rollen von Tamar Kir-Bataar bzw. Tolya Kir-Bataar übernehmen werden. Die drei Figuren sind in der ursprünglichen «Shadow and Bone»-Romanreihe eng miteinander verbunden. Die Identität von Lantsov wird in den Romanen nur angedeutet, so dass die offizielle Ankündigung von Netflix, einen Schauspieler für die Rolle der Figur zu engagieren, für Fans der Bücher eine Überraschung darstellt.Wolfe wird Wylan Hendricks verkörpern, eine Figur, auf die die «Shadow and Bone»-Leser schon sehnsüchtig gewartet haben. Hendricks ist Sprengstoffexperte und wird schließlich zum Liebespaar mit dem Scharfschützen Jesper (Kit Young), der in der ersten Staffel eingeführt wurde.