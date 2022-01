Grünes Licht für «Degrassi»

US-Fernsehen

Der Streamingdienst wird die nächste Generation schon im Frühjahr ausstrahlen.

HBO Max gab sein Einverständnis, dass die Serieproduziert wird. Vorerst sind zehn Episoden geplant, die die schmerzhafte Erfahrung der Selbstfindung an einer High School nachzeichnen, indem es eine Gruppe von Schülern und Lehrern aus Toronto bei der Bewältigung von Ereignissen begleitet, die sie sowohl zusammenbringen als auch auseinanderreißen.«Degrassi» soll 2023 erstmals ausgestrahlt werden und wird vom Franchise-Eigentümer WildBrain produziert und von den Showrunnern und ausführenden Produzenten Lara Azzopardi und Julia Cohen entwickelt. Die Serie wird im Sommer 2022 in Toronto gedreht.Außerdem sicherte sich HBO Max die US-Rechte für alle 14 Staffeln von «Degrassi: The Next Generation», die ab Frühjahr 2022 auf dem Streamer verfügbar sein werden. "Das «Degrassi»-Franchise hinterlässt weiterhin einen unauslöschlichen Eindruck bei jungen Zuschauern, die auf der Suche nach vertrauenswürdigen und authentischen Geschichten sind", sagte Amy Friedman, Leiterin der Kinder- und Familienprogramme bei Warner Bros. "WildBrain fängt das Highschool-Leben weiterhin kunstvoll in einem fesselnden Format ein, das nahtlos auf HBO Max zu sehen ist."