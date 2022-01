Murray Bartlett geht zu «Immigrant»

US-Fernsehen

Der Star aus «The White Lotus» wird bald bei Hulu zu sehen sein.

Murray Bartlett, der die Rolle des Armond in «The White Lotus» verkörperte, wird die Rolle des Produzenten und Choreographen Nick De Noia inübernehmen, der kommenden Serie von Hulu über den Gründer der Chippendales, Somen "Steve" Banerjee.Die Serie, bei der Robert Siegel als Autor, Produzent und Co-Showrunner fungiert, folgt Banerjees (Kumail Nanjiani) düster-komödiantischer, krimineller Reise als indisch-amerikanischer Einwanderer, der eine äußerst populäre Männer-Revue-Show ins Leben rief.Nick De Noia wird als charmanter, redegewandter New Yorker beschrieben, der sich selbst als Gottes Geschenk an die Unterhaltung sieht. Während er regelmäßig seiner Vorliebe für Alkohol, Drogen, Frauen und Männer frönte, half er Banerjee, die Chippendales von einem schäbigen Unternehmen in West-LA zu der weltweiten Popularität zu führen, die sie schließlich erreichten.