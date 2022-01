HBO entwickelt «Wall Street's First Black Millionaire»

US-Fernsehen

Don Cheadle und Steven Soderbergh werden bei dem neuen Projekt als Produzenten tätig sein.

Der zu WarnerMedia gehörende Streamingdienst HBO Max arbeitet an einer Serie über die ersten schwarzen Millionäre und dabei sollen Steven Soderbergh und Don Cheadle als ausführende Produzenten helfen. Cheadle und Karyn Smith-Forge werden unter der Firma This Radicle Act Productions die Produktion übernehmen.Die Dramaserie stammt von den Autoren und ausführenden Produzenten Carlos Foglia («The Lost Symbol», «Lore»), Ashley Nicole Black («A Black Lady Sketch Show», «Full Frontal With Samantha Bee») und Keith Josef Adkins («P-Valley», «The Good Fight»).Das Format trägt derzeit den Titelund erzählt die wahre Geschichte von Jeremiah Hamilton, einem haitianischen Einwanderer, der in den 1800er Jahren zu einem der ersten schwarzen Millionäre wurde, indem er fragwürdige – oft illegale – Methoden anwandte. Indem er Versicherungsgesellschaften betrügt und aus den Verlusten anderer Kapital schlägt, verdient er sich den Beinamen Fürst der Finsternis. Die Show basiert auf dem Buch "Prince of Darkness: The Untold Story of Jeremiah G. Hamilton, Wall Street's First Black Millionaire" von Shane White.